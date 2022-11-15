福容大飯店桃園店榮獲2022「第四屆國家企業環保獎」非製造業組銅級獎肯定。(福容桃園店提供)

容桃園店舉辦小小惜食營，教育小朋友愛護食物的觀念。(福容桃園店提供)

「 闊旅館」座落於台北小巨蛋商圈，鄰近北捷小巨蛋站，交通便利。(闊旅館提供)

「 闊旅館」回歸一般旅館型態，推出平日限量優惠專案吸引旅客入住。(闊旅館提供)

「闊旅館」內部沉靜厚實的咖啡色系，給人內斂沉靜氛圍，受到不少商務客喜愛。(闊旅館提供)

疫情趨緩，國境解封，旅宿業迎接疫後復甦商機。福容大飯店桃園店今(15)日榮獲2022「第四屆國家企業環保獎」非製造業組銅級獎肯定，推廣環保住宿，2299元即可入住精緻客房。闊旅館HOTEL QUOTE Taipe則推出「平日限量優惠專案」，指定日期住房，每晚2399元起。

福容大飯店桃園店2014年成為全台首家獲得碳標籤認證的飯店，且連續8年獲得產品碳足跡認證標章、獲頒行政院環保署銀級環保旅館標章等，飯店力行節能環保不遺餘力。

業者為推廣環保住宿，推出「環保綠生活」住房專案，即日起入住福容桃園，選擇該專案，只要2299元即可享有精緻客房住宿一晚，專案不含牙刷、刮鬍刀等一次性備品；若選擇一般住房專案，繳回未開封的備品，可依住房人數兌換百元超商禮券。

福容桃園店向來致力推廣環保政策，業者表示：「我們計畫性逐步汰換館內老舊設施，採用省水及節能設備，3年共省下15761度水、減碳量8.3噸；一年節省用電86953度，減碳量45.9噸。」此外，業者不定時舉辦小小惜食營活動，教導小朋友從小愛護食材；還有二手書募捐、二手衣回收等活動，協助顧客將用不到的物品，提供給需要的人，落實經濟循環。

華泰大飯店集團旗下的「闊旅館」座落於台北小巨蛋商圈，鄰近北捷小巨蛋站，步行即可抵達台北小巨蛋，到松山機場也只要5分鐘車程，交通便利。內部沉靜厚實的咖啡色系，給人內斂沉靜氛圍，是不少商務客洽公出差或是參加藝文展演者會入住的商旅。原本轉型為防疫旅館，隨著疫情漸緩，結束階段性任務，日前回歸一般旅館型態。歡慶回歸，業者特別推出「平日限量優惠專案」，12月22日前、週日至週四入住，雙人房每晚2399元起，不含早餐，每日限量。