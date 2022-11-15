正修科大應用外語系畢業公演「Frozen」今天登場，改編自2013年知名3D動畫電影冰雪奇緣，學生克服疫情，半年來透過視訊練習編舞、編劇及製作道具，展現不一樣演出。(正修科大提供／林雅惠傳真)

正修科大應用外語系畢業公演「Frozen」今天登場，改編自2013年知名3D動畫電影冰雪奇緣，學生克服疫情，半年來透過視訊練習編舞、編劇及製作道具，展現不一樣演出；校長龔瑞璋表示，同學發揮團隊合作精神，全英文運用在歌舞劇中，表現十分傑出。

舞台劇一開始，擁有冰雪魔法的公主艾莎，跟妹妹安娜玩耍，失手用魔法擊中妹妹的頭，因魔力被迫與外界隔絕，國王與王后在一次旅途遇上船難去世，艾莎登基後，在加冕典禮派對跟安娜起了衝突，無意間使出魔法，但深怕會像以前一樣失控，便奪門而出，安娜決定去找艾莎並拯救艾倫戴爾王國，途中遇到夥伴雪寶、小斯跟阿克幫助她度過艱辛的旅程。

畢業公演以歌舞劇呈現，舞台處處可看到耗時費力製作的純手工道具，盡全力還原動畫電影的戲服，為還原電影特效畫面，特別租用氣柱機製造冰雪魔法效果，並使用專業燈光設備和音樂效果，在適當時機營造唯美氣氛。

系主任張世娟表示，正修科大應外系舉辦畢業公演已有10年，曾改編舞孃俱樂部、歌舞青春等知名電影，由應屆畢業生發揮創意，在校園舞台演出，今年希望能有更不一樣的歌舞演出，特別選擇冰雪奇緣作為演出題材。

畢業公演總召兼導演柳仲徽說，身兼雙職雖累，但收穫很多，從3月開始籌備至今，感謝老師及伙伴的支持與努力，才能撐起這次公演。 飾演Elsa（艾莎）的同學廖芷欣說，即使頂著疫情及籌備演出的壓力，仍能和演出的同學一起進步，過程其實很享受。