民進黨基隆市長候選人蔡適應15日下午在市議員張之豪、市議員候選人洪森永陪同下，在安樂區進行車隊掃街。同時也邀請了2020年全台灣立委得票第一名的何欣純陪同。何欣純盛讚蔡適應的政見務實可行，而且也是延續林右昌市長的政策。

蔡適應表示，他和何欣純委員過去時常在法案上合作，而且何委員在教育委員會中，他過去有很多基隆的教育建設，都會請何委員幫忙，他也向對手呼籲，要找對基隆有幫助的朋友來，才是真正了解基隆。

蔡適應說，他推動有關基隆的教育建設案，何欣純經常在立院協助蔡適應、協助基隆市，而且何欣純委員的選區還是蔡適應太太的娘家，所以在國會推動基隆的教育建設，就如同有位娘家的朋友般。

蔡適應也提到他的教育政策，未來基隆市各區將成立公立的托嬰中心，協助小型的家庭照顧兒女，提升國中國小的營養午餐品質，規劃國高中短期交換學生的專案，增加國際視野，讓下一代更有競爭力。

何欣純委員表示，蔡適應的政見務實可行，而且也是延續林右昌市長的政策，他長期在教育委員會，蔡適應雖然在外交國防委員會，但是蔡適應相當全面，他對教育的關心、體育的關心，相信所有的基隆市民都能感受到。

另外，蔡適應表示，謝國樑不是第一次違法濫權，過去十幾年來謝家只要碰到選舉，就會將魔爪深入校園之中，學生、老師、行政人員何其無辜！這個已經違反相關法令，特別是上面還有董事長、校長的署名。

蔡適應指出，學校基本法中，有明確規定不管公私立學校都不能為特定候選人服務，謝國樑的校友名單怎麼拿到的？甚至寄信的地址，還是謝國樑私宅的地址，整件事情荒誕不羈，謝國樑家族公產、私產都分不清楚。