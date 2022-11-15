九合一選舉近在咫尺，「首都」更是受到萬眾矚目。今（15）日無黨籍台北市長候選人黃珊珊就在臉書上說出了自己的內心話，直呼：「各位年輕朋友，請你們出來投票。如果不出來發聲，你的聲音對於藍綠，就是無聲的。你的力量可以改變台北、改變台灣！」

黃珊珊今日在臉書上PO出一篇「不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊！」文章表示，倒數11天，在今天的政見發表會，黃珊珊將首都進化雙軸線、都市再生、青年安居到長者照護，全部向各位清楚交代，這就是她表示負責的態度。黃珊珊坦言，「我來自台北最基層，24年來都在，從未離開。23歲當律師、28歲當議員，還有3年的副市長，經歷司法、立法與行政的完整歷練，我的過去，經得起檢驗，我的未來，交給市民決定」。

黃珊珊說「在這最後一點時間，我希望跟大家說點內心話」，希望大家能想想，藍綠兩黨執政時，黑金、黑箱、貪腐、包庇，樣樣來。雙子星、大巨蛋等等前朝留下的爛攤子，以及疫苗與快篩弊端重重，「讓藍綠把舊政治、舊習性帶回台北市政府，你願意嗎？」黃珊珊強調，「我們要選擇的，是一個不被千歲集團左右的市長，一個順應民意而非黨意的市長，以及一個不貪污、不浪費的團隊」。

黃珊珊也希望大家想想，「我們都不是含著金湯匙出生的富貴世家，也無法憑著黨證出人頭地，只能靠沒日沒夜的打拼。我和大家一樣，靠著自己的努力和市民的支持，才有機會站在這裡」​，黃珊珊呼籲：「各位理性成熟的大人們，你們長期聽藍的說，聽綠的說，這一次，聽聽年輕人怎麼說吧，他們相信的是什麼？下一代想要的未來是什麼？各位年輕朋友，也請你們出來投票。如果不出來發聲，你的聲音對於藍綠，就是無聲的。你的力量可以改變台北、改變台灣！」

黃珊珊最後表示，「我想要再說一次，所有的台北市民，你不是藍的，你也不是綠的，我們每一個人，從出生那一刻開始，就是自由的。我們不投黑，不投貪，要投就投黃珊珊！」