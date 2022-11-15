兒童權利公約（CRC）國際審查正在台北舉行中，國際審查委員提問「台灣的生育率很低，但是兒少死亡率卻很高，特別是自殺的比例和交通事故的死亡率」，衛福部代表稱「因為台灣高樓的增加，導致很多青少年、青年的衝動性跳樓自殺」，台少盟指出，衛福部不僅沒有正面回答國際委員問題，甚至顯示出「主責國人心理健康與自殺防治的政府部門」專業度遠遠不足，台少盟無法容忍官員漠視社會結構性問題，推諉需改善兒少心理健康的國家責任。

台少盟提及，有學生就向他們表示，就算是頂尖大學計畫的學校，在學校搶心輔資源還要跟搶演唱會票一樣付出超人般的努力才能搶到，而且期中考、期末考期間比較多同學情緒低落，課業壓力太大很明顯是個需要多加重視議題。

針對衛福部離譜說法，台少盟要求衛福部公開道歉、嚴懲不適任官員，正視兒少心理健康議題，增聘校園專輔人力，並全面檢討校園問題申訴機制，破除河蟹黑幕，「台灣青少年心理健康問題刻不容緩，衛福部做為主責部門，更不應該鬧出如此國際笑話」。

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