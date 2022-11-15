男女想法差很多，因此一旦交往後，許多情侶都需要經過磨合，雙方才能更進一步了解，不過有些男人天生心思細膩，他們非常懂異性的想法。《搜狐網》近日分享3個最懂女人心的星座男，他們靠著體貼的優勢，擄獲不少女性的芳心。

1、天秤座

天秤男通常顏值都很高，而且非常會說話，他們心思細膩，懂得女人需要什麼，也知道該如何哄她們開心，天秤男追求對象很少失敗，而且身邊也總是有不少女性朋友，感情世界裡幾乎都沒有空窗期，受到愛神的眷顧，這一輩子都不缺愛情。

2、獅子座

獅子男做事大剌剌，個性很霸氣，給人陽剛的感覺，不過他們其實很懂女人心，敢於嘗試又善於觀察，只要有喜歡的對象，他們就會卯起來追求，使出各種招數討對方歡心，而且獅子男本身也很貼心，只要認定對方後，他們就會付出一切，後半生感情甜蜜。

3、雙魚座

雙魚男是天生的浪漫主義者，他們非常了解女人，知道女人要什麼，總是能達到對方的要求，對於女性來說，雙魚男不僅是合適的交往對象，平時也像她們的知心朋友，雙魚男一旦有了交往對象，他們就會百般呵護愛人，通常不用等對方開口提出要求，他們馬上就知道對方需要什麼。