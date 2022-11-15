九合一選戰進入最後衝刺！民進黨台中市長候選人蔡其昌15日抨擊說，四年來與縣市縫合相關建設，不論鄉親與議員如何拜託，盧市府就是不做？他承諾當選市長後，一定要透過各種方法來加速縣市縫合、解決縣區邊緣化的問題。台中市政府強調，市長盧秀燕上任後積極推動原縣區多項建設，過去3年多以來逐步展現成果，地方期盼多年的建設一一實現。
蔡其昌說，這四年來與縣市縫合相關的建設，包含大慶到烏日的鐵路高架化、海線鐵路雙軌高架化、山海環線、都市計畫的通盤檢討，這些都嚴重影響台中合併升格後縣市縫合的進度，讓原縣區的鄉親又重回被邊緣化的擔憂，四年來問題只增不減。
蔡其昌承諾未來當選市長，一定要透過各種方法來加速縣市縫合、解決縣區邊緣化的問題，讓原市區繼續繁榮、原縣區迎頭趕上，台中市大步發展。民進黨市議員蕭隆澤、周永鴻呼籲所有鄉親，這次支持縣區出身的市長，讓蔡其昌帶領大家翻轉台中，也讓行動派議員繼續留在議會，為大家發聲。
市政府表示，市長盧秀燕上任後積極推動原縣區多項建設，過去3年多以來逐步展現成果，包括豐原轉運中心完工、東豐快速道路開工、台中海洋生態館開工、豐原、太平與清水國民暨兒運中心開工，「梧棲三民好宅」也已完成，太平市民大道也已完工通車等，後續將加速都市計畫通盤檢討，爭取中央盡速核定山海環線計畫，讓都市更加蓬勃發展。
市府強調，市府持續推動山海環線計畫，內容包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，其中海線規畫大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化。盧市長任內已提送6次修正報告至交通部審查，今年10月13日再次提送修正報告，並將積極配合中央審查加速計畫進程，爭取儘快核定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。