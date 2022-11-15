蔡其昌與市議員蕭隆澤、周永鴻，今天進行最後衝刺的車掃，代表行動派蔡其昌對於原縣區的重視。(蔡其昌競總提供)

市府強調，豐原轉運中心在台中市政府交通局積極推動下，是山城地區含金量最高的交通樞紐。(台中市政府提供)

海線第一座社會住宅，梧棲三民好宅也已完成。(台中市政府提供)

九合一選戰進入最後衝刺！民進黨台中市長候選人蔡其昌15日抨擊說，四年來與縣市縫合相關建設，不論鄉親與議員如何拜託，盧市府就是不做？他承諾當選市長後，一定要透過各種方法來加速縣市縫合、解決縣區邊緣化的問題。台中市政府強調，市長盧秀燕上任後積極推動原縣區多項建設，過去3年多以來逐步展現成果，地方期盼多年的建設一一實現。

蔡其昌說，這四年來與縣市縫合相關的建設，包含大慶到烏日的鐵路高架化、海線鐵路雙軌高架化、山海環線、都市計畫的通盤檢討，這些都嚴重影響台中合併升格後縣市縫合的進度，讓原縣區的鄉親又重回被邊緣化的擔憂，四年來問題只增不減。

蔡其昌承諾未來當選市長，一定要透過各種方法來加速縣市縫合、解決縣區邊緣化的問題，讓原市區繼續繁榮、原縣區迎頭趕上，台中市大步發展。民進黨市議員蕭隆澤、周永鴻呼籲所有鄉親，這次支持縣區出身的市長，讓蔡其昌帶領大家翻轉台中，也讓行動派議員繼續留在議會，為大家發聲。

市政府表示，市長盧秀燕上任後積極推動原縣區多項建設，過去3年多以來逐步展現成果，包括豐原轉運中心完工、東豐快速道路開工、台中海洋生態館開工、豐原、太平與清水國民暨兒運中心開工，「梧棲三民好宅」也已完成，太平市民大道也已完工通車等，後續將加速都市計畫通盤檢討，爭取中央盡速核定山海環線計畫，讓都市更加蓬勃發展。

市府強調，市府持續推動山海環線計畫，內容包含山線高架延伸烏日、海線雙軌暨部分高架化及甲后線，其中海線規畫大甲、清水、沙鹿共3座高架化車站，沙鹿車站以南至追分車站則採平面雙軌化。盧市長任內已提送6次修正報告至交通部審查，今年10月13日再次提送修正報告，並將積極配合中央審查加速計畫進程，爭取儘快核定。