歷經搶凱道路權失利，國民黨台北市長候選人蔣萬安選前之夜場地確定，將於「市民大道-基隆路」口的台泥松山場旁停車場舉辦。國民黨黃國樑黨部近日也已發出動員令，要求所屬每個軍系社團，各至少要動員30人參與，名單22日前彙整。（讀者提供）

歷經搶凱道路權失利，國民黨台北市長候選人蔣萬安選前之夜場地確定，將於「市民大道-基隆路」口的台泥松山場旁停車場舉辦。國民黨黃國樑黨部近日也已發出動員令，要求所屬每個軍系社團，各至少要動員30人參與，名單22日前彙整。

而據警方掌握資訊，民進黨台北市長候選人陳時中選前之夜可望在凱達格蘭大道，無黨籍台北市長候選人黃珊珊則確定在台北市政府前廣場。而蔣萬安陣營除基隆路地點外，也申請了中央黨部前八德路二段（174巷制中央黨部前）路權。

蔣萬安陣營原鎖定總統府前凱達格蘭大道昨為選前之夜場地，但接連搶下11月22日至24日3天預備場布時間路權，卻在搶25日選前之夜當天路權時遭民進黨攔胡。因當時登記系統短暫當機，還引發特定陣營用外掛程式登記質疑。

隨後蔣萬安陣營一口氣將申請下凱道周邊，包含中山南路（含自由廣場前）、公園路、仁愛路一段、信義路一段等範圍路權，不排除當天以人流自然溢出逆襲凱道。但也另借中央黨部前八德路與南港經貿二路做備案。

但黨務人士表示，國民黨陣營在申請中山南路路權使用時，警方以擔心人潮交織，恐衍生衝突為由不予核准。蔣萬安陣營4日還一度到中央黨部前勘查八德路二段地形，但最後峰迴路轉選擇「市民大道-基隆路」口的台泥松山場旁停車場。

而在場地擇定後，黃國樑黨部即向所屬發出軍系社團，發出蔣萬安「選前之夜」動員令，要求每個社團至少號召30人，但人愈多愈好。蔣選前之夜的場地「基隆路一段52號」地點，以及舉辦時間在25日晚上7時至10時等資訊也曝光。

蔣萬安陣營人士分析，蔣的競選總部稱市民基地，選在象徵市民最大的「市民大道」旁舉辦選前之夜，也有向市民交心之意，意味深遠。