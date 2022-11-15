李科永文教基金會董事長李振宇捐出3千萬元助竹南鎮公所興建新親子圖書館。（謝明俊攝）

李科永文教基金會董事長李振宇捐出3千萬元助竹南鎮公所興建新親子圖書館。（謝明俊攝）

李科永文教基金會董事長李振宇捐出3千萬元助竹南鎮公所興建新親子圖書館，竹南鎮地方人士共襄盛舉。（謝明俊攝）

竹南鎮擁有一座李科永紀念圖書館，是全竹南鎮青年學子的記憶，隨著竹南鎮人口增加，老圖書館已不敷使用，竹南鎮長方進興多方爭取下，獲得教育部核准，將在大厝里活動中心旁蓋新的親子圖書館，但卻遭遇建築原物料飛漲，原本規畫的9千萬建築費嚴重不足，李科永文教基金會董事長李振宇聽聞慨捐3千萬元，15日正式捐贈給竹南鎮公所，期望對竹南學子再盡一分心力。

期盼新的圖書館能夠帶給鎮民更舒適的閱讀氛圍，打造竹南鎮成為一個愛閱讀的城市。

隨著竹南鎮城市發展變遷，人口日益漸增，原有的竹南鎮立圖書館與李科永紀念圖書館空間已不敷使用，設備亦無法滿足目前的使用者需求，竹南鎮公所於2021年向教育部提案爭取「提升公共圖書館閱讀環境計畫案」興建案，並透過陳超明立委協助爭取，於去年9月經教育部核定9千萬元，其中教育部補助6千萬元，竹南鎮公所自籌3千萬元，預計在大厝里活動中心旁興建新的圖書館。

竹南鎮公所將新的圖書館定位成親子圖書館，原本規劃地上3層建築物，但因近年來營建原物料物價上漲，如果在原有的經費下，只能先以二層樓的結構體進行設計，李科永文教基金會董事長李鵬雄在得知後主動提出捐款3千萬元，使新館能夠再以3層樓的空間充分規劃，以符合圖書館營運及多功能的需求。

李科永文教基金會係由李科永後輩李鵬雄及親族成立，秉持先人回饋社會及重視教育之理念，陸續於全台各地捐資興建紀念圖書館，1998年，首座李科永紀念圖書館在竹南真落成啟用，嘉惠竹南鎮及頭份市民眾，本次基金會再次捐贈3千萬元回饋故里，對竹南鎮民更是一大福祉。