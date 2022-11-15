Barry Chen即將在明年春天發片，也在籌備演唱會計劃。（華納音樂提供）

Barry Chen最近與師兄Marz23 合作新歌〈假肖〉。（華納音樂提供）

嘻哈歌手Barry Chen近來與Marz23 推出新歌〈假肖〉，15日舉行媒體見面會。其實他是嘻哈圈知名的老江湖，出道後歷經多次沉潛，瘦子（E.SO）還曾經當過他的老闆，他說，2016年曾簽給瘦子兩年，瘦子幫他發片，帶著他演出，「我看得出他很用力幫我做專輯，無論在宣傳、企劃，都是用他的錢在幫忙」，他自責讓瘦子虧錢，瘦子卻說「OK，我沒事」，完全力挺兄弟。

Barry從小在單親家庭長大，國中畢業後去溫哥華留學兩年，當時卻沒有好好讀書，因為打架、抽菸，闖了禍之後，寄宿家庭告訴他的母親，而被送回來，他笑說，「以前立志當大哥，我現在是我女兒的小弟」。而他沒有走偏主要是因為媽媽，他說，有一天突然覺得媽媽蒼老很多，覺得自己不能再這樣下去了，決心要讓媽媽可以安心。

他加盟華納音樂陸續推出作品，除了將於明年發行新專輯，也正籌備將在the wall舉辦演唱會，暌違兩年沒發片的他，現在已婚有個4歲女兒，他坦言當年是先有後婚，有了女兒之後更顧家，希望給女兒一個美好的童年。他看女兒一個人玩很孤單，也有想要生第二胎。好友瘦子日前喜獲女兒，他也特別送上奶瓶跟嬰兒揹帶祝賀。