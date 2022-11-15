「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」主辦單位邀請法國MOF法國最佳工藝師Nicolas Boussin擔任比賽技術長。（官方提供）

台灣烘焙業界盛事、由德麥食品主辦的「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」成績於14日揭曉，台北一之軒IJYSHENG 張世彬從決賽8強選手中脫穎而出、勇奪冠軍，亞軍和季軍分別由台中多那之國際股份有限公司卓宗賢、台南遠東香格里拉陳佳妤獲得。大會首次設置的最佳人氣獎，在德麥食品粉絲頁開放民眾透過臉書按讚投票，最後由得到超過1萬7000個讚的張世彬師傅獲得殊榮。

邁入第三屆的「德麥法國萊思克盃國王派冠軍賽」今年更名為「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」，決賽比賽項目同步擴大更新，賽制完全比照國際賽事，選手必須在2天共17小時，完成包含創意國王派、萊思克法式傳統可頌與創意丹麥等3個品項。選手可從糖漬金棗、草莓乾、芝麻醬等三種台灣人熟悉的食材中擇一，做為創意國王派的風味主題，萊思克法式傳統可頌則須按照LESCURE萊思克原廠提供的MOF配方表製作，兩端優雅的彎角造型是其外觀最大特徵，同樣屬於酥皮麵包的創意丹麥則無口味限制，選手可以充分地自由發揮。

今年決賽評審團網羅台、法、日籍專家，陣容更加國際化。評審長由中華穀類食品工業技術研究所所長施坤河擔任。施坤河頒獎致詞中說道，法國職人的精神就是對原料的使用講究以及不浪費食材，「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」在比賽過程中延續此精神，在賽制中耗材也成為計分機制一環，選手必須嚴格遵守正確的麵團克數，做出正常數量，這也成為選手被扣分很重要的關鍵。

獲得冠軍的張世彬入行22年，現為一之軒烘焙行政主廚暨研發主廚，專精於甜麵包的他於今年(2022)再度取得路易樂斯福世界麵包大賽台灣國手資格。

張世彬的創意風味國王派把金棗與開心果融入國王派中，帶出獨特且少見的清新風味。萊思克傳統法式可頌則是將可頌麵團以隔夜低溫發酵後，再裹入萊思克奶油，經過摺疊延壓的工序，使可頌經烤焙後的奶油風味層次鮮明。

慶祝第三屆「德麥法國萊思克盃烘焙職人冠軍賽」順利圓滿，德麥食品串連國內32家愛用法國萊思克AOP發酵奶油的烘焙業者同步推出可頌、國王派、義大利水果麵包等應景產品，由北到南串連起香醇濃郁的萊思克美味地圖，部分店家亦攜帶產品至會場展出，提前卡位烘焙聖誕商機。本屆冠軍賽8強選手的參賽作品亦將於12月初商品化上架，屆時民眾將有機會一嚐高手過招的滋味。