2022台灣建築獎，近日首獎名單公布，由位於桃園大園的橫山書法館奪得，評審指橫山書法院建築作品同時展現隽永中有淡淡驚喜的兩種張力，為喧囂的時代帶來安定的力量而獲獎。另有巨大集團總部、德光教會、台北表演藝術中心與南美館二館並列佳作。

台灣建築獎由中華民國全國建築師公會主辦，今年由參選 215 件作品初選入圍10件，2022台灣建築獎經評審討論的共識討論，以「設計創意」為評選重點，綜合考量作品能否反應主體特性、創意突破、人文關懷、社會貢獻、執行能力、施工品質等反思，最終選出1件首獎及4件佳作。

本屆首獎由潘天壹建築師事務所規劃設計、以硯台為意象的桃園「橫山書法藝術館」獲得，潘天壹表示，此案施工的4年期間乃至完工後，自己和團隊都持續陪伴著這個案子，他認為建築師的生活會和案子持續互動，當建築成為地景，成為陪伴民眾生活的一部分，建築師也透過建築持續陪伴。

評審指橫山書法館以篆刻硯石為意象，將5個硯石內斂而分散地放置在埤塘旁，形成流動的書寫地景，利用東方的合院概念，塑造現恣園林遊園式觀瞻，將書法的意境，用建築表現出來，設計概念落實及轉譯能力強。整體呈現安靜、平和、穩健，有驚奇但不吵雜，節奏疏密拿捏得宜。

潘天壹也強調，透過此案的發展，希望從台灣的土地，重新回頭看見自身，這是和社會不斷對話的過程，也是建築師的社會責任。