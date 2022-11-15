九合一選舉進入倒數，台北市長第二輪公辦政見發表會15日登場，國民黨籍蔣萬安這次主打溫情牌，承諾選後將帶給台北人「3個家」，包括安全的家、養得起家及順暢回家，並曝光大兒子蔣得立的寫給自己的信，內容溫馨感人，他也不忘暗酸民進黨對手陳時中，稱自己選舉行程精實又操勞，沒有時間在餐會上喝醉。

蔣萬安指出，選舉將至，他把握時間走遍台北大街小巷、握緊每雙選民的手，也在12行政區感受到市民熱情，老舊社區住戶期待有更好、更安全的家，商圈店家期待有更多商機、人潮，上班族期待通勤不再受塞車之苦，孩子期待快樂、無憂的成長空間，雖然身體疲憊，但內心充滿感動喜悅，因為自己正邁向實現理想的道路前進。

蔣萬安指出，他的個性很堅持，說出口的承諾一定做到，不知道其他候選人是否和他一樣精實操勞，「但我沒有時間在餐會上喝醉，必須時時保持清醒、理智，去傾聽、理解、決斷」，或許生活有些單調無聊，但他甘之如飴，因為自己想當每個市民的後盾，替他們的夢想撐腰。

「過去8年，台北丟掉光榮、少了自信，更缺乏活力。」蔣萬安強調，他要透過4項

發展、5大中心，打造廉能有效率的服務型政府，帶領大家重振台北，把做夢的膽識、築夢能量一樣樣找回來，他要幫台北人找回「3個家」，也就是安全的家、養得起家、順暢回家。

接著，蔣萬安感性地說，大兒子蔣得立曾寫信給他，內容指出無論選舉結果如何，都會永遠站在爸爸這邊，「你改變了我的世界，以後希望你改變大家的世界，讓大家生活可以更美好」，讓他為之感動，台北市長對他來說不只是工作而是志業，能讓每位市民在這座城市好好生活，「這不是我喊出來的口號，而是真心嚮往！」

他直言，年底選舉可說是價值對抗的選戰，「光明對抗黑暗、民主對抗黑箱、善良對抗側翼、勤奮對抗怠惰」，台北市需要年輕、有活力、有國際觀且沒行政包袱，能帶領城市跳出框架的市長，需要任何事都全力以赴、一步一腳印，把民眾需求當成自身需求、把城市未來當成終身志業的市長，而蔣萬安正是能讓選民放心託付的人。

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