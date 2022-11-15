矽品志工社錄製有聲書給惠明盲童。（陳淑娥攝）

矽品志工社錄製有聲書給惠明盲童，學生台上獻聲表達感謝。（陳淑娥攝）

台中市惠明盲校學童因身體障礙影響學習，矽品精密志工社投入近300人次錄製有聲書，耗時2個月完成矽品故事城堡100本繪本，15日舉行捐贈儀式，惠明樂團也獻「聲」表達心中感謝，現場備感溫馨。

矽品精密資深處長李森楠表示，當初矽品志工社主動與惠明盲校提議，希望集結矽品志工一起出聲出力，將惠明盲校圖書館繪本書，進行有聲書錄製及打字轉置成點字書，不僅是為孩子們在短期啟蒙與長期學習成長之路盡一份心力，未來仍希望繼續用故事、點字與志工們對盲童的愛心，期望能帶領盲童認識這美麗的世界，亦希望能邀請更多企業與志工，持續投入有聲書錄製與點字書轉置行列。

惠明盲校校長陳志福指出，盲童成長路上哪怕只是微小進步，可能都比一般孩子需付出更多倍努力，視障學童先天限制，必須仰賴聽覺和觸覺的學習，惠明成立線上圖書館一直是衷心所願，能獲得矽品與志工社鼎力相助，讓生硬文字故事書，變成活潑生動，宛如深入故事情節般身歷其境。

矽品志工社長李宛樺感謝校長陳志福支持矽品志工社提案，不僅立即採購合適兒童繪本，更讓校方師長全力支持志工社，也感謝顧問陸爸爸始終無償地支持。

今年暑假，惠明盲校提供100本繪本由矽品志工社錄製，社團顧問陸爸爸說演故事劇場協助指導，並規畫志工有聲故事課程訓練，300人次志工動員親友一起奉獻聲音，完成矽品故事城堡100本繪本有聲書錄製、點字書轉置，經過錄製、打字與校稿等嚴謹作業，於9月由惠明盲校圖書館順利導入教學課程中。

主動參與「害怕黑夜的大象」有聲書錄製的莛軒，透過搞笑方式模仿出許多種動物聲音，他告訴媽媽「希望盲童聽了故事後能不再害怕黑夜」。