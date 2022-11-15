九合一選戰進入衝刺階段，立委蘇治芬、全國雲林同鄉會前理事長暨國策顧問黃銘德、新北市雲林同鄉會理事長邱識琪、中和雲林同鄉會理事長林文彥等人，今共同發函，懇切請託所有旅新北雲林鄉親，能夠站出來相挺雲林斗六女兒議員候選人張嘉玲，以及雲林麥寮子弟市長候選人林佳龍。同時，新北市雲林同鄉會歷任理事長、各區理事長專信推薦市長候選人林佳龍，一併推薦給數萬住在中和的雲林同鄉親友。

信中寫到，張嘉玲從事政治工作超過20年，從大學期間就參與民主、公共服務，受前行政院長、前高雄市長謝長廷的栽培照顧，歷任謝長廷市長秘書、行政院長秘書；而後加入總統蔡英文的團隊，擔任婦女部主任；也擔任過台灣首位民進黨籍立法院長蘇嘉全的辦公室主任。

信中指出，張嘉玲熟稔國會議事、法案預算，也負責協調民眾陳情，竭盡所能替地方鄉親服務。張認為鄉親的大小事，就是自己的事，所以當鄉親請託，她都會竭盡所能地完成任務。

信中表示，今年選舉十分重要，張嘉玲不僅能體會基層的辛苦，同時對公共事務充滿熱忱，擁有為民喉舌的真心，確實值得託付、支持。

張嘉玲表示，很感謝蘇治芬、黃銘得、邱識琪、林文彥及所有理監事鄉親的力挺，大家都希望雲林同鄉在新北市能夠有一位出身雲林的市長及多一席議員，同鄉挺同鄉的堅固情誼，讓她感動很溫暖，必定全力以赴，未來選上議員後，一定更努力為更多鄉親服務。