年底地方公職人員選舉進入最後階段，苗栗縣長選戰激烈，檢察總長邢泰釗15日，偕同高檢署、台中高分檢、警政署長黃明昭等，至苗栗縣警察局訪視座談，慰勉苗栗地區查賄團隊辛勞。

邢泰釗表示，本次已是第4度來到苗栗地區督導查賄工作，感受到地檢署辦案士氣高昂，也為警察、調查站及專勤隊等查賄團隊認真負責的精神致敬。邢泰釗除感謝警察同仁近期為繁重選舉維安勤務辛勞付出，偵破詐欺集團及人口販運案件努力，並期勉團隊積極查賄斷根，為高素質國民優化選舉環境，真正選賢與能。在選舉最後階段，絕對不能掉以輕心，要持續宣導反賄，深耕密植布雷，嚴正執法把關，以積極查辦態度展現查賄決心。

苗栗縣警局表示，已與相關友軍單位全面建立聯絡熱線，凝聚查賄能量，聚焦打擊不法，截至本月15日止，該局已由苗栗地檢署指揮調查20餘件賄選案，傳喚通知百餘人到案說明，其中以現金買票最多，苗栗地檢署更迅速起訴現金買票3件。該局將持續督屬淨化選前治安，嚴防各種不法手段影響選舉，全力打擊賄選，確保選舉圓滿平順。