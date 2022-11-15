人民幣兌美元在岸價（CNY）15日下午收升43基點（bp），創9月20日以來新高；盤中一度升破7.03元，高見7.0252元。

人民幣兌美元在岸價收報7.0335元，較上日下午4時30分收報7.0378元，升43bp或0.06％；較晚上11時30分最後成交價7.071元，走強375bp。

離岸價（CNH）亦升破7.03元，高見7.0224元，截至下午5時43分，離岸價報7.0419元，在岸價報7.0435元。

官方15日開出的中間價報7.0421元，較上日7.0899元，升478bp或0.67％，創9月26日以來新高。

交易員指出，最新公布的中國經濟數據不如預期，而且大陸疫情繼續蔓延，料仍會擾動經濟復甦前景，短期市場可能繼續消化監管扶持地產行業等穩增長措施；另外，美國聯準會繼續升息預期也會支撐美元走勢，美元走勢反覆，料導致人民幣延續高波動。