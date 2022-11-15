雲林縣虎尾建國1村丁棟開箱啟用，蔣萬安（右四）訪外婆故居肯定雲林文化治理。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林虎尾建國1村丁棟啟用，帶動地方整體發展。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林虎尾建國1村丁棟啟用，帶動地方整體發展。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮是充滿人文底蘊以及歷史風貌的城鎮，也是雲林縣匯聚眾多古蹟歷史建築之地，其中最具獨特性便是虎尾建國眷村，在縣長張麗善與縣府團隊積極努力爭取經費下，將建國1村中最具代表性的眷舍「丁棟」修復完成，並獲得「2022國家卓越建設金質獎」的肯定。

縣府團隊邀請雲林在地有志一同的青年夥伴帶著創藝理念進駐，近期已陸續完成招商程序。歷時近2年修復即將完工啟用，與虎尾眷村有相當淵源的立法委員蔣萬安，日前也特地到雲林參加建國1村丁棟開箱啟用典禮，非常肯定雲林文化治理。

建國眷村在台北松菸營運規畫團隊合方創意公司規畫下，朝向「食農」、「環境教育」、「創藝」及「眷村文化」4大主題學方向發展。目前已有青創藝術5個進駐單位，包括撲鼻甜品專賣店、大腳小腳雲嘉親子共學團、哲美系二手書店、黃德諒戲偶工作室、虎尾-台灣國寶藝術中心，成功帶動虎尾建國眷村成為觀光景點。

本次丁棟眷舍透過招商吸引青年返鄉創業、在地產業及在地藝術創作等9個單位，即將於年底陸續進駐，包括桑雀萬兔音創工作室、蝸活手繪工作室、冠廚食品股份有限公司、菜窩王子、815ART、瑜樂手作創意工作坊、一次映畫在地藝文工作室、怪咖咖啡、有點小物工作室。

另外，由建國再造發展協會打造的「眷味廚房」，現正修復的忠棟將作為「特色旅宿」、孝棟將作為「眷村食堂」，未來更結合雲林縣政府推出的雲林創意設計中心（YCDC），以生活、時尚、工藝與創意等設立虎尾創藝基地，16.3公頃的建國1村深具超越台北華山創意園區的發展潛力。

建國1村的丁棟，是日據時期虎尾海軍航空隊的兵舍，戰後規畫作為眷舍所使用，為士官階層所居住。丁棟是建國1村內保存最為完整的一字長型庫房建築，呈現戰後增改建的空間面貌，是見證建國眷村歷史的重要眷舍。

在歷時近2年時間縣府規畫修復完成之際，因長時間艱辛整合參與者的不同意見，終至促成地區性良好的都市意象、生活環境品質與機能的共識，達成更新再生目標的展現，榮獲不動產界最高榮譽指標之「2022國家卓越建設獎-最佳都市更新類金質獎」肯定。

雲林縣長張麗善表示，虎尾鎮是雲林重要的文化及交通核心城鎮，在縣府逐步串接虎尾街道網絡下，從虎尾鐵橋、同心公園、虎尾科技大學、虎尾4館（布袋戲館、故事館、合同廳舍、記憶cool）延伸到虎尾建國1村、2村，藉由景點網絡的鏈結及行銷，帶動地方整體發展。

其中建國眷村自2019年起不只進行建築物整修，縣府團隊也持續進行眷村景觀工程改善，並陸續引進不同社群、青創團隊，打造成具文化、藝術、音樂及在地特色的基地，不僅帶動人潮，也讓藝術深耕帶動地方整體發展。至今眷村的修復再造成果已獲得「2020建築園冶獎」、「2022國家卓越建設金質獎」等全國性的殊榮。

縣文化觀光處處長陳璧君指出，雲林虎尾建國眷村為日據時期及國軍來台空軍發展歷史的見證場域，是台灣少見的農村型眷村，於2015年登錄為聚落建築群，登錄範圍包含建國1村及2村。除具備軍眷文化地景與農業自然景觀外，建國眷村鄰近高鐵雲林站旁，是外地旅客造訪雲林的起點，也是虎尾雙都心文化觀光廊道的重要節點，擁有得天獨厚的區位條件與環境資源。

建國1村丁棟眷舍鄰近全台唯一還在運載甘蔗的台糖五分車鐵道，藉由五分車復駛連結虎尾驛、鐵橋及布袋戲文化建立帶狀景點，成為青創、藝文與眷村文化的亮點場域，未來除了陸續有數位影音基地及實體策展活動，讓更多人了解眷村風貌外，透過持續修復其他眷舍建築物，以及不同的社群、團隊加入，讓虎尾眷村的能量不斷發酵。

本次丁棟開箱啟用也邀請立法委員蔣萬安參與，蔣委員說起與虎尾的淵源，來自於他的外婆和媽媽黃美倫，外婆來自虎尾眷村，從小過年就會回雲林，他是「雲林外孫」，對雲林有深厚的歸屬感，虎尾是他第2個家鄉，很榮幸受邀參與見證眷舍活化啟用。

蔣萬安委員也指出，文化是社會發展的底蘊，更牽動著經濟、國際競爭力，虎尾眷村結合文化資產、地方創生的觀光模式與精神，值得作為城市文化治理的參考案例，也是文化資產活化再利用的典範。看到縣府用心保留與修復眷村的文化，北市也有很多眷村文化，兩者可以合作找到新的舞台。