股神巴菲特（Warren Buffett）旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）披露，第三季買進逾41億美元台積電ADR股票，激勵台積電今（15日）早盤開高走高，盤中一度逼近漲停，終場收漲7.8%。而台積電ADR盤前也同步大漲，一度漲破10%，來到每股80元左右。

波克夏盤後向美國證券交易委員會（SEC）提交13F季度報告顯示，截至9月的三個月，已買進約6010萬股的台積電ADR股票，價值約41.2億美元，這也是波克夏罕見在科技領域的一次重大投資。

消息曝光後，台積電股價應聲大漲，盤中一度漲逾9%逼近漲停，尾盤收在480元，大漲7.87%。而台積電ADR盤前也大漲，截至目前，上漲7.58美元，漲幅達到10.41%，每股報80.36美元。

此外，老虎全球管理（Tiger Global Management）提交的第三季持倉報告也披露，今年第三買進132萬股的台積電ADR。