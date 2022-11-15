中信兄弟在中華職棒大聯盟2022賽季，於總冠軍賽直落四橫掃樂天桃猿，完成2連霸，球團與台中市政府將於本周日（20日）在台中市舉辦「2連霸！中信兄弟封王遊行感謝祭」，活動將從台中市政府為起點，遊行路線行經台中市中心，終點將回到百萬象迷的主場－台中洲際棒球場。

以下為封王遊行相關訊息中信兄弟公告全文：

2022 BACK TO BACK！為慶祝中信兄弟榮獲中華職棒年度總冠軍～完成2連霸！中信兄弟球團與臺中市政府將於本周11/20(日)在台中市舉辦「2連霸！中信兄弟封王遊行感謝祭」，活動將從台中市政府為起點，遊行路線行經台中市中心，終點將回到百萬象迷的主場－台中洲際棒球場。回到球場後將於洲際棒球場內舉辦一系列感謝祭活動，謝謝球迷朋友一整年的應援，和兄弟們一起達成2連霸！

中信兄弟特別感謝盧秀燕市長相挺，以及陳子敬副市長實務指導，由運動局統籌警察、交通、建設、環保、新聞、台中捷運等機關鼎力相助！尤其在總冠軍首戰開始，盧市長力挺在地球隊，穿著中信兄弟主場球衣，號召市民一起為中信兄弟熱情應援。盧市長也在去年封王遊行與球迷約定，預祝中信兄弟2連霸，不見不散！中信兄弟也會繼續努力，朝3連霸目標邁進！邀請全台百萬象迷一起來台中，共享中信兄弟2連霸榮耀！

11/20(日)中信兄弟將於台中市政府「市政公園」作為首站，榮耀開場！預計11:00開始封王遊行，路線為：市政公園府會園道出發→市政北三路→文心路二段→市政路（金色三麥市政店）→惠中路一段→青海路二段→文心路三段（文華高中）→文心路四段（捷運文心崇德站，中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站）→崇德路二段→崇德路三段（中國信託銀行洲際分行）→崇德十九路→四平路→終點：台中洲際棒球場。

考量遊行時車隊人車安全，封王遊行活動全程「不停靠」任何站點，遊行車隊將會慢速行駛於台中市區。一同參與遊行的球迷朋友也務必注意安全，配合現場交通警察指揮，勿緊跟車隊、勿穿越封王遊行車隊，避免發生危險，大家的安全才是最重要的！台中市民朋友～沿路看到中信兄弟封王遊行車隊，也歡迎熱情地與兄弟們打招呼喔！

11/20(日)9:30遊行開始前中信兄弟球團將於台中市政府（新市政公園）、金色三麥市政店、10:00於文華高中（文心路第二側門）、中信兄弟「猛瑪‧鋼鐸拉」主題捷運車站－文心崇德站及中國信託銀行洲際分行發放限量「2連霸紋身貼紙」 ，歡迎球迷朋友一同將2連霸的榮耀貼在身上，與球員們並肩回到洲際棒球場～回到洲際棒球場後，將於2樓平台發放封王視覺海報，請球迷朋友務必配合現場排隊指示。

道路管制部分，11/20(日)9:00-11:30臺中市政府府會園道－市政北五路（惠中路至文心路二段）－市政北三路（惠中路至文心路二段）；11:00-15:00崇德十九路（崇德路三段至四平路）西向外側車道－四平路（崇德十九路至環中路）北向外側車道將進行道路管制，為避免耽誤大家寶貴的時間，敬請提早出門或是盡量避開管制路段，感謝有大家的支持，讓廣大台中市民和球迷能一同慶賀這個榮耀時刻！

最後驚喜彩蛋～12/3(六)全台百萬象迷台北集合啦！中信兄弟球團將舉辦封王感謝祭、簽名會等活動，詳細資訊將陸續公佈於中信兄弟粉絲團「兄弟 Fans Club」，請密切留意相關訊息。（洲際球場內簽名會及分組對抗賽活動資訊也將另行公告）