國民黨苗栗縣長候選人謝福弘指出，黨內堅持排黑條款才會提名他，所以他不認為提名有誤判，並指投票結果才是見真章。（謝福弘競選團隊提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣長選舉藍營分裂，國民黨前副主席郝龍斌15日直言，國民黨當初提名謝福弘參選，沒有得到地方共識，提名過程誤判。對此鍾東錦陣營則稱，鍾東錦始終沒離開藍軍，仍代表藍營打選戰；謝福弘則表示，國民黨是堅持排黑條款才會提名他，他認為提名沒有誤判，投票日才是見真章。

郝龍斌提到，苗栗地方派系對選舉影響大，顯然謝福弘當初地方支持度就不夠，黨中央在提名過程誤判，以為地方強力介入或地方派系強力支持可以勝選，但事實就是沒有，他認為最後會是綠營候選人徐定禎跟鍾東錦對決。

對此，苗栗縣長候選人鍾東錦競選總部執行長徐廷琮表示，雖然鍾東錦被開除黨籍，但早已多次強調從未離開國民黨，也有向法院提出確認黨籍資格存在的訴訟，相信能夠贏得官司，所以自始至終是代表藍軍打選戰。

徐廷琮說，鍾東錦更自許是一個「藍營大兵」，目前在苗栗18鄉鎮市已經舉辦完上千場次、大大小小的問政說明會，現在進入選戰最後倒數階段，外界任何的傳聞跟抹黑，都不會影響競選團隊步調，他也呼籲呼籲苗栗鄉親不要遭受對手分化。

謝福弘則表示，國民黨堅持排黑條款，提名清白正直的他，就是了解苗栗縣民對地方派系的長期勾結與牽連已經深惡痛絕，尤其鍾東錦過往前科隨著選戰一一現形，這種飽受爭議的候選人不適合治縣。

謝福弘說，他一直清清白白、沒有包袱，從來沒有和地方勢力，有任何牽扯或利益關係，苗栗縣民最厭惡地方派系的糾葛，因此他不認為提名有何錯誤。他表示，目前不願表態的民眾占絕大多數，相信選民在投票時會展現智慧，不會讓苗栗被黑金領導把持。