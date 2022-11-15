民進黨台中市長候選人蔡其昌強調，今晚的辯論流程是各言爾志。(張亦惠攝)

無黨籍台中市長候選人陳美妃說「我本人就是幸運的」。(林欣儀攝)

九合一選舉倒數11天，台中市選舉委員會15日晚間舉辦市長選舉公辦電視政見辯論會，3名候選人包括國民黨盧秀燕、民進黨蔡其昌及無黨籍陳美妃都陸續抵達會場，盧秀燕強調以平常心參加辯論，蔡其昌說他已在街頭練習了800多場、平常心參加，陳美妃則說她準備了18條以上政見要逐條說明。

盧秀燕穿上白色襯衫、黑色西裝抵達公辦電視政論辯論會場，她說，為表示尊重政見會與選民，有特別挑選較正式的衣服、也特別整理了髮型，但因昨晚都在助選，沒有特別針對辯論會內容進行練習，很感謝大家關心。

蔡其昌說，他的心情沒怎樣、平常心，因已經在街頭練習800多場了，今天代表市民來表達對盧市長執政4年來的憤怒跟不滿及期待台中改變的聲音。對於盧秀燕今天整日沒安排行程、全力準備辯論，蔡其昌說，他約了盧20多次交叉詰辯、盧都不肯，今天的流程沒有辯論是各言爾志。

陳美妃則說，心情有一點點緊張，昨晚也為了辯論會稍稍準備了一下，但一直以來都有在準備，因政見超過18條、滿多的，也有帶一點小抄，要慢慢對選民陳述；身上沒有特別戴上幸運小物，因為「我本人就是幸運的」。