國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，「騰雲」大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，圖為銳鳶1型無人機。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，圖為「劍翔」反輻射無人機，若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。劍翔系統可精準打擊各式武器雷達系統，海峽內的共艦只要有進行雷達運作，全都難躲劍翔的精準攻擊。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，圖為「劍翔」反輻射無人機，若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，圖為「劍翔」反輻射無人機，若直線飛行，最遠打擊距離可達1000公里，俯衝時速更可達500到600公里左右。劍翔系統可精準打擊各式武器雷達系統，海峽內的共艦只要有進行雷達運作，全都難躲劍翔的精準攻擊。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，圖為軍用旋翼型無人機動態起降，具備一鍵起飛、自動降落等功能，且導控半徑大於30公里、滯空時間大於1小時，可耐6級強風，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察、監視任務。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，圖為軍用旋翼型無人機動態起降，具備一鍵起飛、自動降落等功能，且導控半徑大於30公里、滯空時間大於1小時，可耐6級強風，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察、監視任務。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院展示我國無人機自主研發成果，圖為低速風洞試驗區，為國造飛行器的品質把關。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院，罕見曝光全台唯一的飛機結構試驗區，可執行全尺寸戰機結構的各類型試驗，包括飛行器的方向舵、水平尾翼、機身、起落架等強度。（趙雙傑攝）

國家中山科學研究院15日邀請媒體參訪軍用無人機發展狀況，展示我國無人機自主研發成果，並首度曝光陸軍耗資7億7998萬9000元，採購50套、100架「戰術型近程無人飛行偵蒐載具」旋翼型無人機，具備一鍵起飛、自動降落等功能，且導控半徑大於30公里、滯空時間大於1小時，可耐6級強風，將肩負近海與岸陸地區戰術偵察、監視任務。另外還有展示大型騰雲無人機、銳鳶1型無人機、以及劍翔反輻射無人機。

當中「騰雲」大型無人機主要任務是遠距目標與電子情資偵蒐，導控半徑大於1100公里、滯空時間大於20小時，使國軍無人機具備衛星導控能力，目前已完成研發測評，在明年完成作戰測評後，將依空軍需求啟動量產。「劍翔」反輻射無人機的體型小、機動性高、滯空時間長，可於短時間內完成放列、發射及搬收，能有效提升作戰靈活性及武器系統存活度。且發射前可進行任務規劃，以最佳路徑飛至目標區上方進行搜索，藉由路徑規劃避開預知威脅，防止敵方火砲或飛彈攻擊。

針對媒體關注，中科院與國內廠商合作開發在地化生產零組件，如何排除使用中國製零件，中科院表示所有與中科院合作的廠商都會做企業背景調查，證明沒有中資介入、沒與中國做大量生意，相關進出人員都有安全查核，來標案時也有保密切結、提供來源證明等，再經監審單位重重把關，不會有中國製造元件的狀況。 中科院無人機大軍正式曝光，展現國防科研實力，為國軍增添新戰力。