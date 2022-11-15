全球主要MLCC廠減產奏效，日電貿（3090）總經理于耀國表示，製造商在第三季初減產，減緩價格壓力，預估標準型MLCC價格第四季觸底，絕大多數製造商、通路商、EMS廠等供應鏈將在第一季末，回復到正常的庫存水位。

而應用在高階的被動元件則維持強勁，日電貿執行副總于亭江指出，車用及特殊品MLCC需求穩定，交期仍達30週以上，後續仍然看好；在聚合物電容（鉭電、鋁電）方面，因在電機特性上，有不可取代的地位，今年的需求尚可穩定，整體交期也達16～18週，高溫、高壓的高階應用，交期更達40週以上，隨著車廠陸續使用聚合物電容，2023年車用規格可望勁揚50％以上，隨著聚合物大廠陸續擴產，可望成為明星產品。

日電貿總經理于耀國則表示，由於手機需求反轉，導致供應鏈的庫存水位拉升，主要的MLCC大廠第三季初祭出減產計畫，減產奏效，價格壓力已經減輕，預估標準型MLCC價格第四季可望觸底，降價求售情況逐步緩和止跌，庫存水位於第三季底見到高點，供應鏈到明年第一季底之前加速去庫存，最慢在4～5月，製造商、通路商及EMS廠可望回復正常的庫存水位，至於需求是否回溫？還有待農曆年之後再觀察。

由於減產發揮效果，于耀國表示，第三季、第四季日電貿的報價微幅下滑約3％，除了大陸個別廠商因手機需求反轉，手機料無法消化導致大幅跌價的情況以外，整體來說，標準型MLCC沒有大幅降價的動作。

日電貿受惠於第三季處分陞達科技持股，獲利達6.6億元，激勵日電貿第三季獲利大爆發，單季獲利達8.16億元，創下單季新高紀錄，每股稅後純益4.57元，累計日電貿今年前三季獲利13.5億元，直逼過去二年獲利總和，每股稅後純益7.58元，擠進前三季被動元件產業獲利五強。