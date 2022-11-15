大陸人社部網站15日發布消息，大陸國務院任免國家工作人員，顯示前中國駐印度大使孫衛東獲任命為大陸外交部副部長。

據中國駐印度大使館網站公布簡歷顯示，孫衛東1966年9月生，江蘇徐州人，歷任外交學院教師、副處長，2008年出任外交部亞洲司副司長，2013年任駐巴基斯坦大使，2017年回國出任外交部政策規畫司司長，2019年7月赴任駐印度大使。

據中國駐印度大使館網站消息，孫衛東於10月25日發表離任致辭。他表示，中印應跳出「地緣政治陷阱」，走出一條有別於歷史覆轍的新路。世界有足夠的空間讓中印共同發展，中印兩國和兩國人民也應該有足夠的智慧，找到相鄰新興大國和平相處、合作共贏之道。

孫衛東說，中印作為相鄰大國，存在一些分歧並不奇怪，關鍵是如何處理分歧。我們應認識到兩國共同利益大於分歧。同時，我們要努力管控分歧、化解分歧，不以分歧定義中印關係，通過對話協商尋求妥善處理辦法。要尊重彼此選擇的政治制度和發展道路，堅持不干涉內政原則。