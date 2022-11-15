九合一選舉進入最後階段，日本學者小笠原欣幸日前曾預測綠營僅贏5縣市，引發各界熱議。媒體人黃揚明曾在臉書分享藍營自評各縣市戰況，他今(15日)又PO出民進黨評估的「8+2個激戰區」，其中彰化、雲林2縣是近2週進榜，而不在榜內的則顯示出綠營認為嘉、南、高、屏非常穩定。

黃揚明比照分享藍營自評估戰況的情形，今(15日)在臉書PO出一張報導圖片表示，「同樣存檔起來，看看最後開完票會是什麼狀況。」而他從不在「8+2個激戰區」名單的縣市觀察指出：「也就是說，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣4縣市民進黨認為是非常穩定的狀態。」

從圖中顯示，民進黨評估的「8+2個激戰區」包括：（激戰區）基隆市、台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、宜蘭縣、南投縣、澎湖縣，以及（近2週進榜的激戰區）彰化縣、雲林縣等。

此外，黃揚明未提及的弦外之音，也就是意味著綠營自評估沒有懸念必敗的縣市可能包括：新北市、新竹縣、台中市、嘉義市、花蓮縣、台東縣、金門縣、連江縣等8個縣市。