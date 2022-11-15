萬海航運（2615）落實環境保護之經營理念，今（15）日通過國際第三方DNV查證，取得溫室氣體盤查雙認證ISO14064-1:2018及GHG Protocol，提前在法規要求之時程完成查證。

萬海針對台灣據點（包含辦公室及貨櫃集散場）及全球營運之船隊，進行溫室氣體盤查作業，以降低公司營運活動對環境之衝擊，已於今日通過國際第三方DNV查證並取得溫室氣體盤查雙認證。

再者，持續進行船隊汰舊換新計畫，配以新型節能主機及各式最新節能設備，提升燃油效率，減少溫室氣體排放，達成節能減碳的環境保護目標，持續邁向永續。

氣候變遷議題全球關注，各國政府及企業陸續提出減碳目標。金管會3月啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，要求企業分階段揭露溫室氣體盤查資訊。資本額100億元以上之上市櫃公司，須於2023年完成母公司盤查，並於2024年取得第三方查證；合併報表子公司的盤查與驗證，則須分別於2025及2027年完成盤查及查證。