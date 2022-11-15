促轉會5月底將解散後，行政院設立「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會」，處理威權統治時期，國家不法行為被害者權利的回復、賠償及財產返還等事項，預定在今年12月10日國際人權日揭牌，內政部戶政司司長呂清源表示，內政部編列100億元賠償金，補助權利回復基金會辦理賠償業務。

立院今年5月通過配套法案，《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》讓行政院能設「財團法人威權統治時期國家不法行為被害者權利基金會」，專責處理賠償及權利回復相關事項；促轉會解散前曾估算，賠償申請總件數約1萬4000件，賠償金額約277億元。

該法明定相關賠償範圍及賠償金額，受死刑執行、遭擊斃、緝捕致死、凌虐致死或失蹤，賠償金為1200萬元﹔受逮捕、拘禁、拘提、羈押或拘束人身自由的裁判或處分，賠償金以核定的賠償基數，乘以對應的每基數賠償金額計算。相關賠償金額，由權利回復基金會經職權調查後，決定賠償金額。

行政院日前表示，內政部籌設的威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，以明年1月受理申請為目標，積極辦理籌措與子法訂定等任務，預計年底掛牌。

「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會」，預定在今年12月10日國際人權日揭牌，明年正式開辦權利回復申請作業。呂清源強調，內政部112年度於公務預算編列4200萬元業務費及100億元賠償金，補助權利回復基金會辦理賠償業務。