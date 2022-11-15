創辦人堪千慈囊仁波切出版「西藏生死導引」、「看著你的心」等近20本中、英文及藏文著作。（陳淑娥攝）

度母禪寺開放90坪打坐禪室，供民眾靜坐靜心。（陳淑娥攝）

新冠肺炎造成人心惶惶，也讓大眾生活產生巨變。位於台中市豐原區度母禪寺開放90坪打坐禪室，供民眾靜坐靜心，創辦人堪千慈囊仁波切表示，3年來明顯增加3成民眾前來禪修，減少內心潛在不安。

度母禪寺創辦已有23年，在馬來西亞、新竹、台北皆成立般若林禪修中心，傳授佛法及心靈講座，15日恰逢佛陀天降日，度母禪寺特別在今天舉辦開光大典。

堪千慈囊仁波切表示，現代社會每人都有不同壓力，這3年來受疫情影響，經濟壓力、工作不順等，他看到許多人焦慮不安，因此希望對眾生有所貢獻，指導大家心靈舒壓、釋放壓力，讓內心平靜，幸福快樂。

堪千慈囊仁波切提到，3年來明顯增加3成民眾前來禪修打坐靜心，讓身心逐漸回到當下。現在很多辦公室都設有靜心室，在生活中學習禪坐，以增加心靈良善、知足寧靜及舒緩壓力，減少內心潛在的不安。

度母禪寺創辦人堪千慈囊仁波切，13歲出家修習佛法，遊歷5大洲27個國家，並到大學、醫院、監獄、療養院授課，提供身心靈指導，並在西藏山區建立一所慈智學校，幫助貧困地區破除文盲，更出版有「西藏生死導引」、「看著你的心」等近20本中、英文及藏文著作。