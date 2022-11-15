國1北上西螺路段「2貨車追撞」 車流一度紫爆回堵1公里 19:332022/11/15 中時新聞網 葉庭欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1北上西螺路段「2貨車追撞」 車流一度紫爆回堵1公里。(翻攝高速公路1968) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號北上西螺路段229.4公里處，今日晚間6時30分發生一起追撞事故，一輛小貨車與大貨車發生追撞，占用內線車道，車流一度回堵約1公里，目前已排除，高公局提醒用路人小心行駛。 國1北上西螺路段「2貨車追撞」 車流一度紫爆回堵1公里。(翻攝高速公路1968) 3賽夏族人西濱遭追撞燒死 混凝土車司機因「這原因」判10月 重現1甲子前古香路 西螺太平媽起駕北港會香 國一北上安定段4車追撞 車陣回堵3公里 警方排除中 #西螺 #追撞 #回堵 #國1 #貨車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國1汐止集散道清晨恢復通車 仍需長期復建 10:592022/11/13 生活 貨車撞歪電桿！高雄阿蓮深夜逾4000戶停電 台電急搶修 09:332022/11/13 社會 毒蟲違停拒檢逃跑 竟拖行2警50公尺 04:102022/11/13 社會新聞 裕益汽車回饋買家 當運輸業最佳夥伴 04:102022/11/11 投資理財 宜蘭救護車行經疑未減速遭撞 自小貨車翻覆田裡四輪朝天 12:392022/11/14 社會 虎尾建國1村丁棟啟用 蔣萬安訪外婆故居肯定雲林文化治理 19:032022/11/15 生活 西螺太平媽起駕 北港會香 04:102022/11/11 地方新聞 成功鎮小貨車撞步行老婦 送醫搶救不治 09:502022/11/10 社會 台中沙鹿「長下坡」又傳車禍 聯結車追撞停等紅燈3車 11:212022/11/15 社會 岡山驚傳死亡車禍 大貨車肇事逃逸 警方展開追查 10:512022/11/15 社會 西螺福興宮太平媽抵北港朝天宮 重現古香路之旅 18:112022/11/12 生活 岡山死亡車禍 警方釐清肇事責任 12:062022/11/15 社會 雲林三寶鬼切！ 女駕駛綠燈起步硬切 慘遭聯結車撞屁股 21:042022/11/10 社會 賀一航兒騎車遭汽車追撞 頭險遭輾過傷勢曝光 18:582022/11/11 娛樂 父接送9歲女兒遭追撞雙亡 生母淚：曾交代要開車才會放心 19:072022/11/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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