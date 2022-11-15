國道1號北上西螺路段229.4公里處，今日晚間6時30分發生一起追撞事故，一輛小貨車與大貨車發生追撞，占用內線車道，車流一度回堵約1公里，目前已排除，高公局提醒用路人小心行駛。

國1北上西螺路段「2貨車追撞」 車流一度紫爆回堵1公里。(翻攝高速公路1968)