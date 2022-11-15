俄烏戰爭未歇，晶呈科(4768)伴隨特殊氣體供貨品項增加及市占率提升，第三季出貨鋼瓶支數從第二季5,491支推進至5,523支(47L鋼瓶當量)；前三季營收年成長45.75％，超越去年全年表現，淨利1.58億元，EPS 4.47元，年增159％，超車去年全年2.15元。

展望後市，晶呈科表示，第四季出貨鋼瓶支數預估為5,000~5,250支(47L鋼瓶當量)，其中，Laser gas/氖混氣市佔率已達雙位數，持續擴大中。伴隨長期佈局，竹南二廠已於6月動工，預計明年6月完工，第三季開始營運。

此外，強化營運利基，晶呈科晶圓重生持續開發乾式除膜配方，強化海外市場開發，出貨目標為年底前達每月4萬片/line 1。

至於銅磁晶片及發光元件(CMuLED)之CMuLED晶粒及0404 TFE畫素封裝體無塵室產線建置中，預計今年底試產；CMuLED8K 110吋顯示屏示範樣品也擬年底問世；CMW應用於VCESEL(LIDAR模組內主要元件)則已進入可靠性實驗測試中。

晶呈科產品為半導體製程特殊氣體製造、特殊氣體應用加工服務（晶圓重生），及複合金屬材料基板製造（銅磁晶片及關聯產品）；其中，半導體製程特殊氣體製造約占營收九成，台灣半導體晶圓廠營收比約七成，外銷客戶為日韓晶圓大廠。

晶呈科因特殊氣體需求強勁，加上掌握大陸、南韓氖氣供應，前三季營運逐季攀揚。其中，第三季特殊氣體Laser gas營收佔比從第二季18.44％提高至46.52％；前三季Laser gas營收比達28.21％，比去年同期翻倍躍進。