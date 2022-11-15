接見荷商艾司摩爾 蔡英文：炒作臺灣風險謠言不攻自破(取自總統府錄影畫面)

荷商艾司摩爾加碼投資臺灣，明年7月即將動工的北部投資案，也是ASML在臺灣最大的投資金額。蔡英文總統今天接見ASML執行副總裁施耐德，承諾政府會透過產業政策和最高的行政效能，給予半導體產業最大的支持。她相信，這也讓過度炒作臺灣風險的謠言不攻自破。

蔡英文總統今天下午接見施耐德等艾司摩爾公司高層指出，臺灣半導體產業數十年來發展，已經是領先全球的產業鏈，尤其在疫情之後，更成為全球的焦點。半導體產業是一個全球合作的產業，當我們彼此合作，就可以打造一個最先進、最有效率的生產模式。

她說，ASML與臺灣的合作就是最好的例子。從2003年ASML在新竹成立子公司以來，與台積電等臺灣廠商一起成長茁壯，臺灣更成為全球唯一DUV光罩傳輸模組的製造基地。

為因應台積電先進製程的需求，ASML在南科設置EUV全球技術培訓中心，未來也會把EUV專用的2奈米晶圓光學量測設備落腳臺灣，在臺灣進行研發及製造。蔡英文肯定臺灣和ASML相互合作，在半導體供應鏈中彼此茁壯，不僅成為全球領先，還會繼續保持競爭優勢，繼續保持領先。

她期待臺灣跟民主盟友持續深化合作，一起打造更安全且具有韌性的全球供應鏈。為了達到這個目標，她承諾，我們會透過產業政策，給予半導體產業最大的支持，也期待我們的長期夥伴如ASML，能持續在臺灣投入最新製程設備的技術研發。

不僅在政策上支持，她強調，我們還要用最高的行政效能來支持產業，當ASML在北部加碼投資時，行政團隊由行政院沈榮津副院長迅速成立專案聯合服務窗口，在行政流程上提供最大的協助。

她感謝ASML以具體的行動投資臺灣，也和臺灣半導體產業一起提升全球半導體的技術能力。她相信，這也讓過度炒作臺灣風險的謠言不攻自破。相信在多方努力之下，未來我們可以在臺灣持續健全半導體產業聚落，也期待臺灣和ASML的合作，不斷創下新的里程碑。

施耐德則指出，臺灣現在是世界半導體產業中領頭羊的地位，並且是全球先進製程當中不可或缺的領先角色，也是全球EUV規模最大的國家。ASML目前在臺灣總共有5個廠址，員工超過4500人，也持續擴展團隊，包括物流及供應鏈，並持續拓展研發等領域的部門。

他強調，艾司摩爾會持續加碼投資臺灣，並支持臺灣的客戶群及全球半導體產業。他感謝政府團隊的大力支持，相信透過這些支持，可以一起貢獻半導體產業光明的未來。

陪同蔡英文接見的行政院副院長沈榮津則補充表示，艾司摩爾持續投資臺灣，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在臺灣最大的投資金額。臺灣的半導體產業與艾司摩爾的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。