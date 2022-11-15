騎士在台2甲線上竹子湖路上1處髮夾彎被2機車超越，此時，他舉起手指著1輛機車「指到的會摔車」，沒想到竟然成真。

全場唯一真預言家！有騎士日前晚間行駛在台北市北投區台2甲線的竹子湖路上，因前方是「髮夾彎」便減速慢行，然而，一旁卻衝出2機車疾行超過他進入彎道，他便舉起手指著跟在後方的機車，疑似要示警車速過快，豈料，該機車因前方機車彎中煞車減速，該機車又未保持距離急煞，直接慘摔在地；對此，網友笑翻「這招哪裡學的」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段37秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市北投區台2甲線的竹子湖路上，騎士晚間騎著機車行駛該路段時，由於前方不遠處有個髮夾彎，他便減速慢行，豈料，一旁有輛車牌歪斜的機車衝了過去，後方也跟著1輛速度飛快，這時他舉起手指著後車，似乎要示警車速過外，可能彎不過去。

下秒，就見車牌歪斜機車在過彎中，似乎車速過快便煞車，而後車疑似沒保持好距離，緊急煞車直接慘摔在地，而對向要經過的汽車也立刻減速經過；對此，該影片標題寫著「被我手指到的人都會摔車喔」。

影片一出，網友紛紛留言表示，「這男人太狠了！他手只要指向誰，誰就要倒大楣」、「全場唯一真預言家」、「這能力...我也想要，根本男人快樂的來源」、「真的是一陽指欸，指一下馬上出事」、「時空警察快來 這裡有未來人」、「一陽指偷射」、「原po小心被抓去研究」、「這招哪裡學的」。