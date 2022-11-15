嘉義縣近來傳出玉女小番茄染上病蟲害「瘋叢」，出現結果不良、植株萎縮等狀況，農民即使努力防治也救不了，不少人不得不棄種，喊被迫休耕，今農委會主委陳吉仲到六腳鄉勘災，指氣候異常，高溫少雨導致瘋欉病害嚴重，已符合天然災害現金救助，另規畫明年開辦小番茄作物保險。

小番茄是太保市重要經濟作物，太保市農會總幹事黃麗貞表示，至少有近百位農民反映玉女小番茄有毒素病情形，六腳鄉農會總幹事陳宥樺也說小番茄病蟲害相當嚴重，幾乎是普遍性受災，今在立委陳明文、蔡易餘要求下，陳吉仲率農委會官員、專家到場，會勘後認定黃姓農民的小番茄園感染番茄黃化捲葉病毒，研判是銀葉粉蝨造成。

農民黃忠福說，染「瘋欉」小番茄裂果嚴重，葉子又黃又捲難防治，他種4分地，以往一期可收成最少150萬元，現部分溫室已放棄，剩下的收不到10萬元，種植10多年頭一次碰到這種情況「全部去了了」，強調找專家來看是希望找出真正原因，否則不敢再種。

青農黃炳貴也說，光他所在的小番茄產銷班，1天最高產量就有2公噸，現剩不到2成，雖產量大減，但小番茄品質不好，價格也好不到哪裡去。陳吉仲說，根據現場農民說法，損失可能不止20％，甚至50％到90％都有可能，基本上已符合現金救助程度。

陳吉仲說，食用番茄每公頃現金救助5.1萬元，對農民來說不無小補，但小番茄屬高經濟作物，農委會規畫明年推出小番茄保險，鼓勵農民投保。