台中市長第4屆市長選舉候選人公辦電視政見辯論會今天晚上7點舉行，民進黨台中市長候選人蔡其昌抽到首位發言、市長盧秀燕第二位、陳美妃壓軸發言。蔡其昌說，自己4個月來走遍台中各個角落，深刻感受市民對盧市府市政表現的疑惑、不滿且期待改變，蔡其昌細數自己的各項政見，並強調，未來會一一落實政策，走得到、聽得到的行動市長才能完成這些任務。

蔡其昌說，盧市長2018年的政見「市長換人空氣換新」，但至今空品並沒有讓市民滿意；台中治安差被外縣市嘲笑是「慶記之都」、「球棒之都」，且盧市長4年來親自主持的治安會報僅有一半；市府在狼師案涉嫌洩密、虐童案件不斷背揭露；東豐快什麼時候能完工不知道、捷運藍線延宕、國漫館差點被中央移走，重大建設沒有進度。

蔡其昌指出，盧市長執政舊城區復甦遙遙無期、居住正義無法落實，盧市長在各種場合說蔡其昌可能停掉老人健保補助，但他不但要繼續補助且還要再增加，敬老愛心卡預算倍增等。蔡其昌細數自己的政見包括捷運藍線動工、國中小營養午餐免費、打造台中六本木、打造30公里水岸綠廊、改善治安、打造台中成低碳城市、增加展演空間等。

蔡其昌表示，市民期待的是有能力會做事的市長，自己會一一落實政見，走得到、聽得到的行動市長才能完成這些任務。