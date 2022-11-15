女星羅巧倫在本土劇《黃金歲月》飾演小三「黃雪琴」，不僅狠搶閨密老公，還疑似懷上男友小孩，精湛演技讓觀眾恨得牙癢癢，3月時她透露自己有去凍卵，不過因為卵巢早衰，卵子庫存量少導致凍卵結果不理想，但她還是會繼續嘗試凍卵，近期她表示狀況不好，希望大家能幫她禱告，引起許多網友注意。

女星羅巧倫早期拍攝《藍色水玲瓏》、《戲說台灣》等電視劇，甜美的外型和生動的演技讓觀眾留下很深的印象，她拍攝八點檔《黃金歲月》，在裡面飾演反派小三「黃雪琴」，還因為演技太過精湛，讓網友太入戲，私信恐嚇她威脅人身安全，讓羅巧倫嚇到報警。

39歲的羅巧倫很想要小孩，為此從今年中就開始積極取卵，不料都沒有成功，近日她發文訴說取卵心情，透露還要等著抽血報告出爐，決定之後的手術，「在醫院等待的時間有時是很長的，尤其是現在的狀況更加不好，每個月來來回回台中好幾次，（為了）那一顆（卵子）甚至這個月吃了、打針了，結果檢查什麼也沒有，哈哈我自己想的都傻了」。

看到旁邊路人抱著小孩，羅巧倫不免心生羨慕，無奈直呼：「我的神呀！幫幫我呀，我光手術兩隻手的指頭都不夠數了，人生真的好難呀」她也發聲希望大家能夠幫忙禱告，對取卵一事可以說相當看重，當媽的女演員李亮瑾留言鼓勵「我害怕打針，懷孕生小孩不得不挨針..妳更辛苦！辛苦了..一定有好結果的」、「辛苦了巧倫」、「心想事成」、「保重！祝手術順利，早日康復」、「保重！祝手術順利，早日康復」、「加油，妳可以的，不要給自己那麼大的壓力」。