晶圓代工龍頭台積電（2330）總裁魏哲家10月17日設質台積電1,600張股票，引起市場關注，而根據股市觀測站公告，魏哲家持股增加200張台積電股票，顯示10月下旬進場加碼買進。由於台積電股價15日大漲以480元作收，參與補助購股的台積電員工的持股已轉為獲利。

根據公開資訊觀測站資料顯示，魏哲家10月17日設質台積電1,600張股票，占其持股張數比重27.2％，當時市場就推測魏哲家質押股票應是看好公司前景，透過質押股票換取資金加碼買進，法人圈亦推測台積電股價已接近底部。而根據股市觀測站公告，魏哲家10月下旬持股增加200張，由5,879張207股增加為6,079張207股。

除了魏哲家加碼台積電持股，台積電還有多位副總經理同步加碼買進。台積電內部人10月持股共增加238張，增幅約0.0137％，內部人估計共斥資超過8,800萬元加碼買進。台積電對此表示，魏哲家加碼買進股票，是看好前景，內部人持股增加，部分是來自員工購股計畫買股，多數是自市場買進。