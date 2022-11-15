日月光集團秉持永續發展的企業精神，營運過程首重法律遵循，因此近年來已與理律ESG團隊攜手，於集團內台灣及大陸廠區進行全面性環安衛法律遵循總體檢，以徹底落實法遵管理工作。本次採用理律關聯事業「律盟風險管理顧問公司」之「ESGoal」法遵系統，除代表日月光集團持續加強對法遵工作的重視外，也期許該「ESGoal」系統能讓更多的台灣企業受惠。

理律法律事務所關聯事業的「律盟風險管理顧問股份公司」本於多年來協助上市櫃公司及中小企業進行環安衛法律遵循的經驗，已於日前正式推出「ESGoal」法遵系統，希望透過導入網路平台軟體，以協助企業進行ESG法遵系統化管理工作。

理律ESG團隊有感於企業經常因面臨環安衛法規龐雜且變更頻繁、內部管理文件不確定是否合法、合規、擔心證照逾期影響工廠作業…等問題，近年來已透過實地輔導，以協助許多國內外企業強化環安衛法遵工作，另理律ESG團隊憑藉於輔導過程中所建立的實務經驗，已成功在國內首次開發出「ESGoal」之法遵系統，並透過與律盟風險管理顧問公司的合作，共同開發之電腦網路平台，將專業法律資訊與企業管理行為進行系統性的結合，提供客製化且與法規即時連動的法遵管理服務，該平台因具備即時性通知之特性，預期可協助企業經營者即時掌握環安衛管理現況，大幅降低企業因無法即時掌握資訊而觸法之風險。

「ESGoal」法遵系統，同時具有手機APP程式，讓企業透過系統內建的日常自檢、稽核管理、證照管理、風險事件管理、承攬商管理、變動管理、教育訓練管理、廠商進廠管理等模組，能有效做好法遵與管理工作，讓企業經營者可一目了然隨時掌握其法遵執行狀況與風險，即時完成資料保存及訊息傳遞，進而即時控管法遵風險，該「ESGoal」系統不但為企業法遵工作提供了一項結合法律專業的科技解決方案，也希望藉此創造企業法遵及ESG永續管理的新價值。