櫃買中心15日表示，經形式審閱上櫃公司公告申報之111年第3季財務報告，上櫃有價證券應停止交易者計有1家，應調整交易方式者計有11家，其中燦星旅（2719）、及成（3095）、點晶（3288）及欣大健康（4198）4家恢復普通交割方式，並自111年11月17日起實施。

櫃買中心說明調整交易方式之公司及原因如下：

(一)停止交易之上櫃有價證券：駿熠電（3642）。該公司因未依規定公告與申報111年第3季財務報告，核有櫃買中心業務規則第12條之1第1項第4款規定之情事，停止該公司之有價證券在證券商營業處所買賣。

(二)繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易之上櫃有價證券：杏國（4192）、昇華（4806）及洛碁（8077）。該3家公司因財務報告顯示淨值已低於所列示股本十分之三，故繼續變更交易方法並新增採分盤方式交易。

(三)繼續變更交易方法但取消採分盤方式交易之上櫃有價證券：泰偉（3064）、元隆（6287）、通訊-KY（6404）及永利聯合（8080）。泰偉及元隆等2家公司因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本十分之三，惟仍低於所列示股本二分之一，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

通訊-KY因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

永利聯合因財務報告顯示淨值已不低於所列示股本二分之一，惟有櫃買中心業務規則第12條第1項第16款之情事，故繼續變更交易方法但取消分盤方式交易。

(四)恢復普通交割之上櫃有價證券：燦星旅、及成、點晶及欣大健康。該4家公司因財務報告顯示其淨值已不低於所列示股本二分之一且較前期增加，另亦無其他各款應變更交易方法之情事，故恢復為普通交割方式交易。