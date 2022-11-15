台中市長選舉公辦電視政見辯論會15日晚間登場，國民黨候選人盧秀燕一上場先以台語向選民表達自己4年前投入選舉的初衷，她接著細數自己任內對於空汙、教育文化及財政等各項市政的努力成果，最後針對民進黨對手蔡其昌指台中市「慶記之都」，盧批根本為了選舉抹黑、製造恐慌。

盧秀燕表示，一個城市做得好不好，不是候選人或競選對手說了算，根據過去許多媒體評比，台中市是全台最幸福的城市、最宜居的城市與生活品質最好的城市；她4年來改善台中空汙問題，空品不良日從1年7、80天，到現在1年約20多天，未來會持續改善。

盧秀燕說，過去3年多疫情衝擊全台，但台中市經濟沒有被打倒，市府更開設疫苗快打站，有200多萬人次受惠；此外，在交通方面她推動雙十公車、社福方面推動老人健保補助，並持續推動教育文化政策，任內建設最多，但市府財政紀律好。

針對對手蔡其昌指台中是「慶記之都」，盧秀燕反擊說，日前台南、高雄都發生槍擊，不久前台北也發生槍擊，且剛剛出門前高雄也傳出槍擊，警政署評比台中市治安好，呼籲對手不要為了選舉抹黑城市，應共同讓城市更美好。