SOGO忠孝館Just Gold頌讚純金套組，墜不含鍊＋戒指＋耳環， 原價6萬5000元，特價5萬7000元。（SOGO提供）

SOGO復興館HEARTS ON FIRE Rose Heart鉑金鑽石戒指 ，主鑽約0.30ct，售價10萬3000元起。（SOGO提供）

SOGO復興館GRAFF Tilda’s Bow系列鑽石戒指，47萬5000元。（SOGO提供）

疫情解封、社交活動回歸，百貨婚嫁商機也復甦，業者觀察，今年周年慶就是「結婚經濟」，舉凡婚戒、珠寶、黃金等買氣都相當熱絡，尤其婚戒從周年慶開跑以來，單日就可賣出300只以上，金條如50萬至100萬元價格的也成長2成，喜餅彌月禮盒的大宗訂單更倍數成長。

SOGO百貨復興館精品、珠寶周年慶期間買氣旺，復興館店長許淑賢表示，疫後婚戒、珠寶及喜餅類都呈倍數成長，尤其受黃金是避險資產，也是抗通膨工具，買氣更成長20％。在復甦的婚嫁商機下，復興館周年慶開跑6天以來，每日都賣出超過300只婚戒，客單平均約在5、6萬元左右，尤其Cartier成長5成，Van Cleef & Arpels、BVLGARI、新櫃GRAFF、Tiffany等品牌業績都相當好。

今年周年慶就是「結婚經濟」爆發的檔期，明（16日）開跑的SOGO第二波周年慶活動，也特別限時加碼，於復興館5樓設計師區專櫃消費禮服，即可兌換市價2680元的油切烹飪兩用鍋，讓丈母娘們買禮服也能加碼；而於7樓購買成套西裝，就送登機箱，一次滿足婚禮穿搭、出國蜜月需求。此外，新人持11、12月結婚證書，於復興館指定消費達3萬5000元，還可獲市價3690元的Panasonic微波爐，或SOGO商品券2000元，看準新人成家需求。

許淑賢進一步表示，珠寶、精品購買愈趨年輕化，例如Cartier、CELINE過去消費主力是50歲以上客群，近年已降低至35歲至40歲，幾乎占了40％，喜歡購買設計款、流行款，推估是因為韓星帶貨效益強勁。還有CHANEL香奈兒因近年精品漲價潮影響，周年慶排隊人潮更勝以往，必須出動50位門市人員輪流接待。