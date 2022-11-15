在戲劇《台北女子圖鑑》中多次以Brunello Cucinelli（簡稱BC）入鏡的張孝全，與品牌之間的緣分十分深刻，除在戲劇作品中經常選穿外，在各頒獎典禮上也曾多次著該牌服飾亮相，此次以《罪後真相》睽違十年再度以最佳男主角入圍第59屆金馬獎的他，笑說「紅毯就穿適合自己的，應該就是西裝了吧，我應該也變不出什麼了吧。」不過他也透露自己選穿西裝的首要需求就是「舒適」，因此很喜歡強調材質的BC的服裝，除西裝之外他也分享自己收藏最多的就是皮衣，「喜歡的原因其實說不上來就是非常舒服，而且像其他品牌的皮衣大多都是深色的，但(BC)就有很多比較不同的大地色系。」

張孝全出席Brunello Cucinelli漢神百貨專賣店，身穿全套天空藍絨布西裝19萬5700元、白色襯衫1萬6000元、 口袋巾8000元、 咖啡色皮鞋4萬600元。（Brunello Cucinelli提供）
張孝全出席Brunello Cucinelli漢神百貨專賣店，身穿全套天空藍絨布西裝19萬5700元、白色襯衫1萬6000元、 口袋巾8000元、 咖啡色皮鞋4萬600元。（Brunello Cucinelli提供）

15日他為品牌高雄漢神百貨專門店開幕站台，店內身穿全套天空藍絨布西裝亮相，雖然在高雄的艷陽下但張孝全表示不怕，「我覺得他們（品牌）對我很好，冷氣開的蠻強的。」他更透露自己的西裝穿搭方法，除襯衫外他也十分經常以T恤、針織衫內搭，增添休閒感。

BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店全新開幕，佔地約60坪。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店全新開幕，佔地約60坪。（Brunello Cucinelli提供）

此次高雄漢神百貨專門店店裝方面則以木質調為基礎，加入明亮色系的展示櫃，佔地約60坪，並陳列許多2022秋冬系列單品，其中針織品為該系列核心，透過與羽絨服、鞋履配件的互相專搭，增添更加豐富的穿搭輪廓;且本季將「旅行」作為主軸，運用，米、灰、海軍藍為基調，點綴胡蘿蔔橙和石榴紅、萊姆綠、尤加利綠等色彩，打造都會男子衣櫃應有的色彩，在材質方面則大量運用頂級面料，細羊毛、小駱駝毛、納帕皮革等;頂級面料，細羊毛、小駱駝毛、納帕皮革等。

BRUNELLO CUCINELLI 格紋毛呢西裝外套，14萬3000元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 格紋毛呢西裝外套，14萬3000元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 千鳥格紋西裝外套，14萬1300元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 千鳥格紋西裝外套，14萬1300元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 雙向拉鍊針織外套，13萬1100元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 雙向拉鍊針織外套，13萬1100元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 雙色針織外套，11萬2600元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 雙色針織外套，11萬2600元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 領口拼接針織衫，9萬8300元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI 領口拼接針織衫，9萬8300元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI logo POLO衫，2萬100元。（Brunello Cucinelli提供）
BRUNELLO CUCINELLI logo POLO衫，2萬100元。（Brunello Cucinelli提供）

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