在戲劇《台北女子圖鑑》中多次以Brunello Cucinelli（簡稱BC）入鏡的張孝全，與品牌之間的緣分十分深刻，除在戲劇作品中經常選穿外，在各頒獎典禮上也曾多次著該牌服飾亮相，此次以《罪後真相》睽違十年再度以最佳男主角入圍第59屆金馬獎的他，笑說「紅毯就穿適合自己的，應該就是西裝了吧，我應該也變不出什麼了吧。」不過他也透露自己選穿西裝的首要需求就是「舒適」，因此很喜歡強調材質的BC的服裝，除西裝之外他也分享自己收藏最多的就是皮衣，「喜歡的原因其實說不上來就是非常舒服，而且像其他品牌的皮衣大多都是深色的，但(BC)就有很多比較不同的大地色系。」

張孝全出席Brunello Cucinelli漢神百貨專賣店，身穿全套天空藍絨布西裝19萬5700元、白色襯衫1萬6000元、 口袋巾8000元、 咖啡色皮鞋4萬600元。（Brunello Cucinelli提供）

15日他為品牌高雄漢神百貨專門店開幕站台，店內身穿全套天空藍絨布西裝亮相，雖然在高雄的艷陽下但張孝全表示不怕，「我覺得他們（品牌）對我很好，冷氣開的蠻強的。」他更透露自己的西裝穿搭方法，除襯衫外他也十分經常以T恤、針織衫內搭，增添休閒感。

BRUNELLO CUCINELLI 高雄漢神店全新開幕，佔地約60坪。（Brunello Cucinelli提供）

此次高雄漢神百貨專門店店裝方面則以木質調為基礎，加入明亮色系的展示櫃，佔地約60坪，並陳列許多2022秋冬系列單品，其中針織品為該系列核心，透過與羽絨服、鞋履配件的互相專搭，增添更加豐富的穿搭輪廓;且本季將「旅行」作為主軸，運用，米、灰、海軍藍為基調，點綴胡蘿蔔橙和石榴紅、萊姆綠、尤加利綠等色彩，打造都會男子衣櫃應有的色彩，在材質方面則大量運用頂級面料，細羊毛、小駱駝毛、納帕皮革等;頂級面料，細羊毛、小駱駝毛、納帕皮革等。

BRUNELLO CUCINELLI 格紋毛呢西裝外套，14萬3000元。（Brunello Cucinelli提供）

BRUNELLO CUCINELLI 千鳥格紋西裝外套，14萬1300元。（Brunello Cucinelli提供）

BRUNELLO CUCINELLI 雙向拉鍊針織外套，13萬1100元。（Brunello Cucinelli提供）

BRUNELLO CUCINELLI 雙色針織外套，11萬2600元。（Brunello Cucinelli提供）

BRUNELLO CUCINELLI 領口拼接針織衫，9萬8300元。（Brunello Cucinelli提供）