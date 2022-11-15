參與媽祖環「禱」壯遊的遊客，可透過App互動遊戲集點兌換住宿及購物優惠。（圖／愛嬉遊臺灣青年旅館提供）

疫情衝擊全台旅宿業，隨著國門解封，卻又擔憂國旅人潮流失。愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟趁疫情退燒，推出【媽祖。環禱】壯遊行程，打造臺灣版「四國遍路」之旅，利用App串連各地店家合作，讓遊客透過互動遊戲，除了收集手繪媽祖像，並可獲得住宿、商品優惠，創造旅宿業、店家及遊客三贏的旅遊新趨勢。

愛嬉遊臺灣青年旅館理事長葉集偉指出，【媽祖。環禱】壯遊的概念，是希望在疫情過後，透過媽祖的帶領，一圓旅人的環島夢，以非群聚性、自由旅行的方式看見臺灣各鄉鎮珍貴秘境。

行程設計在全臺含離島選定108處天后宮媽祖廟，透過藝術家朱朱的手繪傳神媽祖畫像，以尋寶概念，讓遊客跟著App導航指引前往尋訪。同時號召各地店家加入合作，成為壯遊補給站。遊客透過App中接駕、取寶幣、媽祖託夢闖關等互動關卡，獲得優惠點數，可進一步兌換住宿或商品。

「這項概念醞釀了5年，新冠疫情反而加速【媽祖。環禱】的實現。」葉集偉說，受到疫情影響，聯盟伙伴開始規劃將行程轉為線上遊戲化，在經濟部協助輔導下，順利達成目標。

愛嬉遊臺灣青年旅館聯盟目前於全臺擁有25處據點，現成的會員資料庫可導客、導購，消息曝光後已吸引許多店家前來詢問合作，未來利用大數據，業者可分析消費者行為，獲取來客具體輪廓。而遊客在壯遊過程中，既得到在地店家的協助，深入瞭解地方特色，又有好康優惠可拿，成功創造旅宿業、合作店家及旅客三贏的局面。

行程才剛出爐，已經有馬來西亞旅遊雜誌組成踩線團，搶先來台以單車環島方式，體驗【媽祖。環禱】之旅。在西班牙，有國際馳名的「朝聖之路」，在日本有「四國遍路」，葉集偉希望【媽祖。環禱】能夠成為具有臺灣特色的壯遊活動，吸引國人及海外華人圈的遊客一同來參與朝聖。