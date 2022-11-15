中央銀行受財政部委託標售250億元5年期公債，最高得標利率1.497％、創逾14年新高，較9月標售同天期的1.28％，大幅上揚21.7個基本點（1個基本點是0.01個百分點），券商主管強調，主要反應央行9月三度升息，及12月可能四度升息的結果。

根據央行公布的5年期公債標售結果，共吸引639億元資金進場搶標，投標倍數2.56倍，高於長期以來平均2倍上下的水準，但得標利率仍衝高，主要反應央行升息，符合於市場預期。其中銀行業搶到大多數的71.2％或178億元籌碼，其次證券業拿走21.2％或53億元，票券業標得7.6％或19億元，保險業掛零。

券商主管表示，央行9月22日決議連續三次升息，幅度維持半碼（1碼是0.25個百分點），這次5年新券最高得標利率較前一期上揚超過0.125個百分點，除反應目前市場利率水準，跟預期12月央行還會再升息有關。基本上今年以來總共六期的5年期公債標售結果，大致跟隨央行升息的腳步，但反應相對激烈。

聯準會（Fed）持續鷹速升息力戰高通膨，今年來至11月累計升息達15碼之多，美國10年期債殖利率衝破4％。券商主管說明，台債受美債高度連動，殖利率跟著大幅走高，一向是新券標售時重要的參考指標，5年券得標利率因此遠高於央行升息幅度。市場預估Fed在12可能再升息2碼至3碼，明年第一季1碼至2碼，若央行12月再跟進連四度升息，後續5年期新券得標利率仍會更高。