HUSH日前身穿黑色露肩裝開唱。(默聲音樂提供)

HUSH日前在演唱會上自彈自唱。(默聲音樂提供)

HUSH為演唱會準備了二十首歌曲。(默聲音樂提供)

金曲最佳作曲人HUSH，11月11日在 Legacy Taipei 舉辦睽違4年的個人專場演唱會「PLEASE MYSELF」台北站，為下月推出的全新專輯暖聲。因應演出日期，HUSH先是推出雙人套票2400元、單身友善優惠票價「1111」元，除了票價友善，HUSH演唱會上對於單身者也特別「關照」，對台下歌迷做了田野調查，開玩笑地請單身男性舉手，演出結束後可以到後台找他，逗得台下尖叫聲連連。

HUSH先以一身黑色露肩裝魅惑登台，並以〈我想知道你的一切〉迷幻開場，接著一連演唱〈換句話說〉、〈名單裡〉、〈支線任務〉，和寫給阿密特的〈怪胎秀〉等歌，當他唱到代表作〈天文特徵〉、〈克卜勒〉亦掀起全場大合唱，還有不少歌迷自主拿起手機燈，營造一片波光粼粼。

不只如此，HUSH更搶先帶來4首新專輯裡的新歌，包括演唱會同名單曲〈娛樂自己〉、首度與葛大為合作，玩 City Pop曲風的〈都會愛情三角習題〉等歌，他說：「可能是大環境使然，這兩三年跟自己的身體有很多互動，讓我不禁會想自己的身體承載了什麼？不知不覺這些都反映在這次的專輯上面。」並透露新專輯將有7首中、快板的曲目，鼓吹大家Have Fun，接著表示：「不一定是你要努力去運動，因為專輯叫《娛樂自己》，希望大家在聽的時候，你可以玩感情，可以玩玩具？」一席話引歌迷遐想，全場笑翻，他也強調可能不見得是政治正確，但只要能娛樂到自己就好。

而在演唱其中一首新歌〈不要靠近〉前，HUSH則闡述自己在籌備新作的赤裸心聲。他說面對如今的音樂市場，難免會有種「Go big or go home」的感受，接著場燈一暗，緩緩唱到歌詞中的一句「我也只剩下羽毛而已／你會珍惜還是同情」，不只呼應著第二套造型的羽毛裝，也讓人聽見創作者在交出作品時，是如此的真誠與忐忑。

HUSH演唱會將在11月18日移師台中Legacy，他現在正煩惱台中場要怎麼帶給大家更辣的視覺，也預告這將會是近期唯一的專場，接下來會把時間放在新專輯的宣傳上，請歌迷期待。