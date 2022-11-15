19：53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級 19:592022/11/15 中時新聞網 吳長諭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 19:53台灣東南海域規模4.9地震 最大震度3級（氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局地震報告指出，今（15）日19：53發生芮氏規模4.9地震，震央在台東縣政府南南西方40.6公里，位於台灣東南部海域，地震深度9.8公里。各地最大震度台東3級，屏東2級，高雄、台南、南投、嘉義、雲林1級。 日盛台灣多重資產基金 11／21開募 2022台灣建築獎 橫山書法館奪首獎 《半導體》聯發科：無意將供應鏈以任何形式移出台灣 #地震 #震央 #台灣 #東南海域 #規模 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南投台灣工藝館偕樹醫 守護老鳳凰木 04:102022/11/15 地方新聞 《基金》面對升升不息環境 多重資產配置抗波抓機會 16:292022/11/15 財經 台灣銳元科技遭美制裁！軍用半導體銷俄國被抓包 內幕曝光 16:312022/11/15 財經 荷蘭史基浦機場降噪減碳 傳大咖航空考慮「關台灣航點」 08:162022/11/15 生活 聯發科澄清沒有要把供應鏈移出台灣 14:242022/11/15 財經 海外看世界》台灣與立陶宛的晶片合作（伍國） 10:082022/11/15 海納百川 時論廣場》拜習會後 台灣牌效應遞減（呂志翔） 17:542022/11/15 時論廣場 棒球窺見台灣經濟的契機 04:102022/11/15 時論廣場 王毅在中美峰會後記者會：談台灣問題是因美國干涉中國內政 09:392022/11/15 兩岸 工商社論》政府要做好景氣亮藍燈的準備 04:102022/11/15 財經要聞 中時社論》拜習釋和平訊號 兩岸更需溝通 19:102022/11/15 中時社論 中美築圍欄防衝突 惟台灣問題分歧難解 04:102022/11/15 兩岸要聞 深化經貿合作 蔡英文：台美將召開更多會議 04:102022/11/15 財經要聞 史丹佛大學台灣會議 智庫主持人批台灣廢核「簡直瘋狂」 09:562022/11/15 政治 蔡強打抗中保台催票 朱批綠只會恐嚇人民 04:102022/11/15 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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