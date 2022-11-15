中央氣象局地震報告指出，今（15）日19：53發生芮氏規模4.9地震，震央在台東縣政府南南西方40.6公里，位於台灣東南部海域，地震深度9.8公里。各地最大震度台東3級，屏東2級，高雄、台南、南投、嘉義、雲林1級。

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