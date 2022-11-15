警政署針對九合一選舉查賄制暴工作，將中部地區列為重點地區，為整合強化與友軍查賄成效，15日在苗栗縣舉行檢警調高層首長訪視座談，邀請檢察總長邢泰釗、台高檢署檢察長張斗輝、台中高分檢檢察長張清雲等檢察高層與會，邢泰釗指示警調積極查賄，產生嚇阻作用，避免違法，就是保障人權，

警政署15日舉行檢警調高層首長訪視座談，邀請檢察總長邢泰釗、台高檢署檢察長張斗輝、台中高分檢檢察長張清雲、苗栗地檢署檢察長陳松吉、刑事警察局局長李西河、苗栗縣警察局長陳武康及苗栗縣調查站主任林添進與會，共同研商如何統合轄區查賄戰力，加強查賄制暴。

苗栗縣警察局首先針對苗栗各選區選情情勢分析及查賄制暴工作整備情形報告。警政署長黃明昭表示，苗栗縣警察局查賄績效卓著，但目前已到現金買票的高峰期，基層村里長買票多採一條龍方式，要求苗栗縣警察局保持目前查賄優良成績，再創新猷。

檢察總長邢泰釗稱讚苗栗地區查賄團隊士氣很高，績效相當不錯，則指示苗栗警調積極查賄，想要買票的人就不敢買票，產生嚇阻作用，避免違法，就是保障人權，但是如果懈怠不查察，觀望中的人就會加入買票行列，此時就會引起民怨，

邢泰釗說，根據調查，25％的檢舉情資是因為反賄選宣導而來，顯見國民素質已經提高，已能接受候選人不應該賄選，要靠政績及政見的理念，所以司法機關更要積極查賄，讓賄選斷根。邢泰釗要求警調只要事證充分，一律查辦到底，期盼營造一個乾淨的選舉環境。