不少現代人因為經濟條件的考量，決定不結婚也不生育。日前一名男網友表示，雖然他很小心避孕，但某次和女友愛愛後，竟發現保險套破洞，女友拒絕吃事後避孕藥，還說「不可能中」，而這也讓他感到很憂慮，直說：「小孩和我們的人生，不能這樣被這樣開玩笑」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，自己長期以來都相當注重避孕，總是會戴上保險套，因為很清楚「目前的狀況不能有小孩」，從沒精蟲衝腦過，直說：「小孩和我們的人生，不能這樣被這樣開玩笑」，但人算不如天算，日前原PO和女友激戰結束後，發現保險套居然有破洞。

原PO表示，大約一年前發生過相同情況，當時女友願意吃事後避孕藥，而這次卻一反常態，還說吃了藥身體會非常不舒服，況且「月經快來了，不可能中」。原PO透露，女友很喜歡小孩，近來身邊也有許多朋友結婚生子，「不曉得是不是因為如此，他覺得我們的時間也適合了」。

擔心「出人命」的原PO，和女友分析過生孩子要負擔的責任和義務，且許多人懷孕後可以仰賴爸媽金援，但原PO的家庭並不富裕，甚至覺得如果當初父母沒有生下他，一定能過上更舒適的生活，原PO說：「我怎麼可能會想讓這種狀況，在我們身上重蹈覆轍」。

原PO感慨，縱使他也想要和女友結婚生子，但現實的狀況不允許，「這種事哪是說再努力一點就好呢？」他認為女友完全沒有認真思考過，直到現在仍不願意吃事後避孕藥，對此，他無奈發問：「該怎麼跟女友好好談談？」

文章曝光後引起熱烈迴響，「顯然你沒有準備要當爸，因為一個意外要承擔一個生命對你也不公平」、「現在不吃到時候打掉就不要哭」、「跟他說如果生了就分手，看他吃不吃」、「建議結紮，從源頭做風險管理」、「沒本事生養就不要跟你女友做啊，幹嘛要她吃事後承擔副作用的痛苦」。