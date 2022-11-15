天心開心視界重新變得清晰。（JR凱洛廣告提供）

金鐘視后天心近來「眼」技再升級，她透露日前接受德國熟齡雷射視力矯正，經過10分鐘手術過程，一覺醒來後看近的「視」界變清晰，終於可以甩掉眼鏡，她開心表示：「不讓眼齡洩漏年齡，現在我的眼齡，就跟外表一樣年輕！」

除了拍戲角色需要，天心從小到大沒有戴過眼鏡，因為兩眼平均1.0的視力，一直令她相當自豪。但媽媽曾提醒她，由於她視力很好，所以日後視力退步可能會比一般人來得早、感受也比別人明顯；果不其然，有一天她睡醒發現「視」界真的變了樣。

天心無奈表示：「我毫無準備，那個看手機看不清楚的狀態來得很突然。」原本她以為是工作太累，睡飽之後視力就會恢復，豈料睡醒過後眼睛還是矇朧的，撐了一個月後去看眼科，醫生告訴她：「你需要眼鏡的幫忙了。」

她在廣告中，很真實地還原親身經歷，例如去超市買東西，看不到商品背面的成分標示；還有看手機要把字體放大，有時甚至還會按下快門，先拍完照再放大看清楚。身邊親近的工作夥伴也會調侃她：「天心姐，你手機的字體大到我在捷運隔壁車廂都看得到喔！」以前拍戲，她的劇本都是A4尺寸一半的小本本，後來也只能看標準A4格式的本子。

看不清楚加上個性大喇喇，天心自嘲近年常為找不到眼鏡跟自己生氣，後來乾脆配4副眼鏡放在家中不同角落，結果出門又忘記帶。直到接受德國熟齡雷射視力矯正，她才遇到救星：「我是很怕痛、很容易緊張的人，加上我沒有戴過隱形眼鏡，超怕眼睛有異物感；親自體驗後，才發現過程一點都不痛，以前都是我自己嚇自己。」

如今不用再到處找眼鏡，天心感動表示：「我原本以為再也沒有辦法讓我隨心所欲地生活跟工作，必須永遠受眼鏡束縛，原來是可以改善的。」現在她逛超市、看手機、點餐全都看得一清二楚，「我內心的喜悅就像在唱歌，我的青春小鳥又回來了，姊現在拿的不是眼鏡，是fashion！」