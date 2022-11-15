近日廣東省廣州市新冠疫情病例人數持續升高，疫情最嚴重的海珠區從周一晚間傳出有大批市民上街反對當地政府實施的封控措施，上街群眾砸毀圍欄，甚至推翻警車。大量的警方人員到場鎮壓，並對示威者發射高壓水槍。據港媒報導，傳言事件起因於外來勞工不滿封控措施影響生計，以及有孕婦難產無法前往醫院分娩而死亡，以致引發眾怒。

廣州海珠區警察與民眾衝突

港媒《東網》指出，發生衝突的地點為海珠區城中村，從網傳影片所見，不少市民湧上街道，一邊推倒限制居民進出的圍欄，一邊叫囂。亦有人合力將停泊在路上的警車推翻，並向身穿防護衣的工作人員投擲雜物，現場有市民歡呼鼓掌。事發後警車駛往現場，有警員圖破門進入小區遭遇居民反抗，遂發射高壓水槍鎮壓。

報導說，事件起於從湖北到當地打工的外省人，他們拒絕透過政府提供的平台購買物資，要求政府免費派發。示威者同時求租房業主減租或免租，同時要政府解決他們回鄉自費隔離的費用問題，並對當地隔離外省打工者給予每人每日200元人民幣（合台幣約883元）補償。